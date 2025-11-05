Delivery herido por 'El Burro': "Me dijeron que me quedaría con la bala de recuerdo" en el Catarino Rivas

La Policía Nacional había ofrecido una recompensa por el criminal que rápidamente fue capturado y señalado como autor intelectual del asalto a mano armada y tentativa de homicidio en perjuicio del repartidor. Y aunque el hechor asegura que "lo hizo por necesidad", otras personas salieron a denunciar que ya los había asaltado y que presuntamente pertenece a una estructura criminal denominada "El Alfredo".