Delivery herido por 'El Burro': "Me dijeron que me quedaría con la bala de recuerdo" en el Catarino Rivas

Elmer Castro, el delivery de 20 años de edad, que fue herido por Juan Carlos Urbina Rosales, conocido como "El Burro" durante un asalto el pasado viernes -31 de octubre- en la ciudad de San Pedro Sula, brindó su testimonio tras haber permanecido con una bala en su cuerpo por más de 24 horas.
Tras el incidente, el joven, cuyo nombre se mantiene en el anonimato, condujo hasta su casa y luego fue trasladado por su madre hacia el Hospital Mario Catarino Rivas, donde los médicos le curaron las heridas, pero no le sacaron la bala.
"Me atendieron bien pero solo me sanaron las heridas y me dijeron que no era necesario sacar la bala, que me iba a quedar de memoria, de recuerdo", dijo durante una entrevista con el medio HCH.
Afortunadamente, el afectado fue trasladado a la Policlínica del macrodistrito, por gestión del alcalde Roberto Contreras, donde le extrajeron la bala de calibre 38, que ingresó por su pecho y pasó por su axila hasta su brazo.
El joven repartidor recordó que tras entregar un pedido, miró al asaltante cerca de él, sin imaginar que le dispararía por atracarlo. "Lo miré, pero no le puse mucha atención porque no me imaginé que iba a asaltarme, y de repente ya lo tenía a la par amenazándome", manifestó.
Asimismo, reconoció que puso algo de resistencia, argumentando que "son las cosas de uno, imagínese que alguien venga nada más a quitárselas, da rabia".
Sin embargo, el asaltante le disparó y se llevó su teléfono móvil, dejándolo herido en la zona. "Como ya me había disparado, solo me llevó el teléfono", dijo.
A pesar de que llevaba una bala en su pecho, Castro pudo movilizarse hasta su hogar sin desvanecerse. "Gracias a Dios no sentí nada de desvanecimiento, todo normal, nada más el sangrado", agregó.
Por otra parte, castro agradeció el apoyo del edil de San Pedro Sula, ya que pensó que moriría sin ayuda. "Pensaba que hasta ahí iba a llegar".
El joven concluyó diciendo que tras la cirugía, tras el procedimiento quirúrgico, solo le queda centrarse en su recuperación para volver a su rutina diaria.
La madre de la víctima afirmó estar agradecida por la intervención oportuna para salvar la vida de su hijo, ya que pensaba que podía morir.
La Policía Nacional había ofrecido una recompensa por el criminal que rápidamente fue capturado y señalado como autor intelectual del asalto a mano armada y tentativa de homicidio en perjuicio del repartidor. Y aunque el hechor asegura que "lo hizo por necesidad", otras personas salieron a denunciar que ya los había asaltado y que presuntamente pertenece a una estructura criminal denominada "El Alfredo".