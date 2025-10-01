Capturan a mujer que hirió a su hijo de un año con un cuchillo en Talanga

Talanga, Francisco Morazán.- Oficiales de la Policía Nacional capturaron a una mujer que hirió a su propio hijo de apenas un año de edad en el municipio de Talanga, Francisco Morazán. El hecho ocurrió el pasado 30 de septiembre en la colonia Rodríguez y Carías, donde fue arrestada la acusada de 32 años de edad, quien reside en la colonia en mención.

De acuerdo al expediente policial, la mujer tomó el arma blanca y lastimó a su hijo en su intento por quitarle la vida. El menor fue trasladado hacia un centro asistencial de Distrito Central. Según el testimonio de los familiares de la mujer, esta padece de trastornos mentales y es una paciente psiquiátrica. No obstante, la Policía aseguró que tras exhaustivas investigaciones y recopilación de evidencias técnicas y testificales, se determinó que existían los suficientes medios para aprehender la mujer. La madre de familia será acusada ante la justicia hondureña por el delito de parricidio en grado de ejecución de tentativa contra su hijo.

