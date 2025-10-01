  1. Inicio
Capturan a mujer que hirió a su hijo de un año con un cuchillo en Talanga

Una mujer de 32 años hirió con un cuchillo a su propio hijo de un año en Talanga. Según testimonios de familiares, ella padece de trastornos mentales

  • 01 de octubre de 2025 a las 14:06
La mujer fue detenida por agentes policiales en la colonia Rodríguez y Carias de municipio de Talanga, Francisco Morazán.

 Foto: Cortesía-Policía Nacional

Talanga, Francisco Morazán.- Oficiales de la Policía Nacional capturaron a una mujer que hirió a su propio hijo de apenas un año de edad en el municipio de Talanga, Francisco Morazán.

El hecho ocurrió el pasado 30 de septiembre en la colonia Rodríguez y Carías, donde fue arrestada la acusada de 32 años de edad, quien reside en la colonia en mención.

De acuerdo al expediente policial, la mujer tomó el arma blanca y lastimó a su hijo en su intento por quitarle la vida. El menor fue trasladado hacia un centro asistencial de Distrito Central.

Según el testimonio de los familiares de la mujer, esta padece de trastornos mentales y es una paciente psiquiátrica.

No obstante, la Policía aseguró que tras exhaustivas investigaciones y recopilación de evidencias técnicas y testificales, se determinó que existían los suficientes medios para aprehender la mujer.

La madre de familia será acusada ante la justicia hondureña por el delito de parricidio en grado de ejecución de tentativa contra su hijo.

El pasado 27 de septiembre, la Policía Nacional dio a conocer sobre el arresto de una mujer de 21 años, la cual abandonó a su hijo recién nacido dentro de una bolsa en Santa Rosa de Copán.

En el expediente policial se informó que la joven presentó problemas físicos el pasado 26 de septiembre, por lo que fue trasladada al Hospital de Occidente. Los médicos la evaluaron y confirmaron que recién había dado luz, pero el bebé no se encontraba con ella.

Al ser interrogada, la mujer confesó que abandonó al neonato en una zona con maleza a cercanías de su casa en el barrio El Carmen.

Agentes de la Policía llegaron al centro hospitalario para detener a la mujer, quedando así bajo custodia policial mientras recibía atención médica.

