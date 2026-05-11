Encuentran sin vida a joven reportada como desaparecida en La Tigra

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades confirmaron el hallazgo sin vida de Rosy Fabiola Izaguirre este lunes 11 de mayo, una joven que había sido reportada como desaparecida desde el pasado sábado en el Distrito Central.
El cuerpo fue encontrado en el sector de La Tigra, una zona montañosa ubicada al noreste de la capital hondureña.
De acuerdo con la información preliminar, la joven fue vista por última vez en el desvío hacia La Tigra mientras se encontraba en compañía de un primo.
Familiares y personas cercanas habían iniciado una búsqueda luego de perder comunicación con ella durante el fin de semana.
Rosy Fabiola Izaguirre era residente de la comunidad de El Hatillo, en el Distrito Central, y su desaparición había generado preocupación entre allegados y habitantes de la zona.
Tras el hallazgo, agentes policiales y personal de Medicina Forense se desplazaron al lugar para acordonar el área y realizar el levantamiento correspondiente.
Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles sobre las causas de muerte de la joven ni sobre las circunstancias en las que fue encontrada.
Tampoco se ha informado si existen personas detenidas o líneas de investigación definidas en relación con el caso.
El hecho ha causado consternación entre familiares y conocidos de la víctima, quienes esperaban encontrarla con vida tras varios días de búsqueda.