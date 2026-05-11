Encuentran sin vida a joven reportada como desaparecida en La Tigra

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades confirmaron el hallazgo sin vida de Rosy Fabiola Izaguirre este lunes 11 de mayo, una joven que había sido reportada como desaparecida desde el pasado sábado en el Distrito Central.

El cuerpo fue encontrado en el sector de La Tigra, una zona montañosa ubicada al noreste de la capital hondureña.

De acuerdo con la información preliminar, la joven fue vista por última vez en el desvío hacia La Tigra mientras se encontraba en compañía de un primo.