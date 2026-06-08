Encuentran sin vida a joven desaparecido en la colonia Jamil Hawit de Yoro

Yoro, Honduras.-El cuerpo de Edwin Alexis Ramírez Martínez fue encontrado sin vida en la colonia Jamil Hawit, en el departamento de Yoro, la tarde de este lunes -8 de junio-, luego de haberse reportado como desaparecido un día antes.

Vecinos del sector habían iniciado la búsqueda desde tempranas horas del domingo tras perder comunicación con él, sin obtener resultados.

La familia pidió apoyo para difundir su foto y aumentar las posibilidades de encontrarlo con vida; sin embargo, esas esperanzas se desvanecieron tras confirmarse que su cuerpo fue hallado muerto.