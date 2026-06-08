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Encuentran sin vida a joven desaparecido en la colonia Jamil Hawit de Yoro

Edwin fue reportado como desaparecido por su familia el domingo en horas tempranas, desde que perdieron comunicación con él; lo hallaron muerto en la misma colonia

  • Actualizado: 08 de junio de 2026 a las 19:04
Encuentran sin vida a joven desaparecido en la colonia Jamil Hawit de Yoro

Rostro en vida de Edwin Alexis Ramírez Martínez; su caso sigue en investigación.

 Foto: Redes sociales

Yoro, Honduras.-El cuerpo de Edwin Alexis Ramírez Martínez fue encontrado sin vida en la colonia Jamil Hawit, en el departamento de Yoro, la tarde de este lunes -8 de junio-, luego de haberse reportado como desaparecido un día antes.

Vecinos del sector habían iniciado la búsqueda desde tempranas horas del domingo tras perder comunicación con él, sin obtener resultados.

La familia pidió apoyo para difundir su foto y aumentar las posibilidades de encontrarlo con vida; sin embargo, esas esperanzas se desvanecieron tras confirmarse que su cuerpo fue hallado muerto.

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Hasta el momento se desconocen las circunstancias en las que ocurrió su muerte, por lo que las autoridades investigan el caso.

La escena fue acordonada mientras el cuerpo de Ramírez Martínez fue llevado a la morgue por miembros de Medicina Forense, para iniciar la autopsia correspondiente y determinar las causas de su muerte.

Encuentran sin vida a joven desaparecido en la colonia Jamil Hawit de Yoro
(Foto: Cortesía)

Vecinos quedaron consternados tras la noticia de su muerte, pues pese a la intensa búsqueda, lamentablemente todo terminó en tragedia y luto para su hogar.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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