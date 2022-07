Encuentran en Guatemala a joven que desapareció tras asistir a la iglesia en San Pedro Sula

Según comentó su madre, Paola es estudiante de la c arrera de Periodism o y tiene problemas de comportamiento. La progenitora aseguró que la actuación de su hija es como el de una niña de 12 años y que ha estado en tratamiento en Teletón y con ayuda de psicólogos desde tercer grado. Sin embargo, ya había dejado el tratamiento.

Fue el pasado 22 de julio que la madre de Paola denunció que durante el culto celebrado en la iglesia la joven había desaparecido y hasta llegó a decir que unos colombianos la secuestraron para llevarla hacia Estados Unidos

“Solo terminaron las alabanzas de júbilo y adoración en la iglesia y en ese lapso desapareció. La vimos danzar, allí estuvo danzando y durante el culto cuando ya reparamos que Paola no se fue a sentar con nosotros. Salimos a buscarla, le preguntamos a los servidores y salimos hasta la caseta que hay en la entrada de la iglesia a preguntar (a los guardias) y no la vieron salir a pie y me dijeron que al menos que haya salido en algún carro”.

Paola y su madre llegaron al culto en un bus de la iglesia. “Desde ese momento yo empecé a llamarla al teléfono y también los amigos y las amigas allí en la iglesia y el celular estaba apagado y desde ese momento no sabemos nada ella”, expresó doña Jackeline.

Algo que recordó su madre es que tiene el teléfono que usaba su hija antes, aunque el chip lo pasó a su nuevo celular, sin embargo afirmó que siguen “cayendo los mensajes” por medio de WhatsApp.

Aseguró que a eso de las 2:33 de la tarde del pasado sábado le mandaron un audio donde decían que un grupo de colombianos que se había separado en la frontera de Corinto estaban detrás del rapto. En el audio preguntaban “por otros colombianos, que por dónde iban para reunirse, que querían saber de ellos”, dijo.