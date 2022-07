“Podría estar secuestrada por colombianos”, dice madre de Paola Bardales, joven desaparecida en San Pedro Sula

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- A casi una semana de haber desaparecido, la única hipótesis que maneja Jackeline Bardales, madre de Paola Bardales, es que su hija podría estar secuestrada por un grupo de colombianos dedicados a la trata de personas y que tratarían de trasladarla ilegalmente hacia Estados Unidos.

Paola Bardales, de 25 años, desapareció el pasado viernes -22 de julio- después de asistir a un culto de la iglesia Cristo Ebenezer en la zona norte del país.

Su progenitora relató que la vio por última vez ese viernes entre las 7:00 y 7:30 de la noche.

“Solo terminaron las alabanzas de júbilo y adoración en la iglesia y en ese lapso desapareció. La vimos danzar, allí estuvo danzando y durante el culto cuando ya reparamos que Paola no se fue a sentar con nosotros. Salimos a buscarla, le preguntamos a los servidores y salimos hasta la caseta que hay en la entrada de la iglesia a preguntar (a los guardias) y no la vieron salir a pie y me dijeron que al menos que haya salido en algún carro”, manifestó.

Paola y su madre llegaron al culto en un bus de la iglesia. “Desde ese momento yo empecé a llamarla al teléfono y también los amigos y las amigas allí en la iglesia y el celular estaba apagado y desde ese momento no sabemos nada ella”, expresó doña Jackeline.

Algo que recordó su madre es que tiene el teléfono que usaba su hija antes, aunque el chip lo pasó a su nuevo celular, sin embargo afirmó que siguen “cayendo los mensajes” por medio de WhatsApp.

Aseguró que a eso de las 2:33 de la tarde del pasado sábado le mandaron un audio donde decían que un grupo de colombianos que se había separado en la frontera de Corinto estaban detrás del rapto. En el audio preguntaban “por otros colombianos, que por dónde iban para reunirse, que querían saber de ellos”, dijo.

A raíz de esos mensajes, doña Jackeline se trasladó hacia la frontera hasta llegar a Río Hondo, Zacapa, Guatemala. Ahí ha emprendido la búsqueda implacable de su hija.

La mamá de la joven Paola Bardales manifestó que quien tenga información que ayude a ubicarla puede comunicarse con la Policía o al número (+504) 9611-9163.

