Envían a prisión a abogado por revelar identidad de testigos protegidos en Lempira

El abogado reveló la identidad de los testigos protegidos, quienes posteriormente fueron amenazados e intimidados para que no rindieran declaraciones

  • Actualizado: 08 de enero de 2026 a las 13:08
Presuntamente, después de haber obtenido la información, el acusado reveló dicha información a los familiares de las personas que defendía.

Lempira, Honduras.– El Ministerio Público (MP) envió a prisión preventiva a un abogado acusado de revelar la identidad de testigos protegidos en un caso de homicidio ocurrido en el municipio de Gracias, Lempira.

El detenido fue identificado como Carlos Alberto Carranza Ramos, quien fue capturado el pasado 25 de diciembre, luego de que se considerara que existían suficientes indicios de su participación en el delito.

Aparentemente, Carranza era el apoderado legal de Marvin Díaz, Rodanín Esaú y Ever Domingo, a quienes se les acusa del delito de homicidio en perjuicio de José Díaz. El hecho violento se registró el 20 de diciembre de 2025, tras una discusión ocurrida en el mismo municipio.

En ese contexto, el abogado habría obtenido una copia del expediente judicial del caso, el cual contenía información confidencial sobre testigos protegidos.

Presuntamente, después de haber obtenido la información, el acusado reveló dicha información a los familiares de las personas que defendía.

Posteriormente, los parientes habrían amenazado a los testigos con el objetivo de impedir que rindieran su declaración. La acción derivó en que, el día de la audiencia, los testigos no acudieron a brindar su testimonio.

El imputado fue remitido al Centro Penal de Santa Rosa de Copán, donde permanecerá privado de libertad mientras se desarrolla su proceso legal.

