Envían a prisión a abogado por revelar identidad de testigos protegidos en Lempira

Lempira, Honduras.– El Ministerio Público (MP) envió a prisión preventiva a un abogado acusado de revelar la identidad de testigos protegidos en un caso de homicidio ocurrido en el municipio de Gracias, Lempira.

El detenido fue identificado como Carlos Alberto Carranza Ramos, quien fue capturado el pasado 25 de diciembre, luego de que se considerara que existían suficientes indicios de su participación en el delito.

Aparentemente, Carranza era el apoderado legal de Marvin Díaz, Rodanín Esaú y Ever Domingo, a quienes se les acusa del delito de homicidio en perjuicio de José Díaz. El hecho violento se registró el 20 de diciembre de 2025, tras una discusión ocurrida en el mismo municipio.