Cae el presunto asesino del conductor de bus de San Pedro Sula

La detención se ejecutó en la colonia Reparto Lempira. El sospechoso fue identificado como Nelson José Vargas Quintanilla , de 25 años de edad, quien, según las autoridades, sería gatillero de la Mara Salvatrucha (MS-13).

San Pedro Sula, Honduras.- La Unidad de Delitos Contra la Vida de la Policía Nacional capturó al presunto responsable del asesinato de un conductor de autobús de la ruta 1 en la ciudad de San Pedro Sula, zona norte de Honduras.

El comisionado César Ruiz , jefe de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en San Pedro Sula, explicó que la captura “fue producto de la obtención de información de inteligencia, el despliegue oportuno de equipos y la realización de una vigilancia discreta en el sector de Reparto Lempira”.

Ruiz reveló que el detenido sería el autor material de los disparos contra el conductor de la unidad de transporte de la ruta 1, Henrry Orlando Hernández, de aproximadamente 25 años de edad.

De acuerdo con el informe policial, a las 11:50 de la mañana se recibió una llamada al sistema de emergencias 911 alertando sobre una persona gravemente herida tras un ataque armado contra una unidad de transporte público.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron únicamente rastros de sangre y varios casquillos de bala en la vía pública, ya que compañeros de la víctima la habían trasladado de inmediato a una clínica privada. Minutos después de su ingreso, se confirmará su caída.