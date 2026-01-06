Hipótesis del crimen: Henry Hernández, el conductor acribillado en el barrio Barandillas de SPS

Henry Orlando Hernández laboraba como conductor de la Ruta 1 en San Pedro Sula y fue asesinado este 6 de enero. ¿Qué se sabe sobre el crimen?
Hernández fue trasladado gravemente herido a un centro asistencial luego de que un individuo se subiera a la unidad que conducía y le disparara; sin embargo, más tarde se confirmó su muerte.
Minutos después de haber ingresado a una clínica privada se confirmó el deceso del joven.
El hecho ocurrió en la primera avenida, entre la 10 y la 11 calle, frente a las canchitas del Júnior, donde se produjo un tiroteo tras un presunto asalto al bus.
El conductor realizaba su ruta normal cuando varios individuos armados se subieron a la unidad, supuestamente con la intención de asaltarla.
Dentro del bus se escucharon disparos y el conductor resultó herido, falleciendo posteriormente. No se reportaron otras personas lesionadas.
Elementos de la Policía Nacional llegaron a la escena para acordonar el área y dar inicio a las investigaciones.
Personas que se encontraban fuera de la unidad lograron grabar el bus luego de escuchar los disparos, pero hasta el momento las autoridades no han reportado capturas.
Se desconoce la edad Henry Orlando Hernández, si deja hijos o si estaba casado.
El rubro del transporte exige justicia por la muerte del conductor del bus, quien perdió la vida en el barrio Barandillas de San Pedro Sula.