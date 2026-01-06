  1. Inicio
Hipótesis del crimen: Henry Hernández, el conductor acribillado en el barrio Barandillas de SPS

Henry Orlando Hernández laboraba como conductor de la Ruta 1 en San Pedro Sula y fue asesinado este 6 de enero. ¿Qué se sabe sobre el crimen?

 Foto: Redes sociales
Hernández fue trasladado gravemente herido a un centro asistencial luego de que un individuo se subiera a la unidad que conducía y le disparara; sin embargo, más tarde se confirmó su muerte.

 Foto: Redes sociales
Minutos después de haber ingresado a una clínica privada se confirmó el deceso del joven.

 Foto: Redes sociales
El hecho ocurrió en la primera avenida, entre la 10 y la 11 calle, frente a las canchitas del Júnior, donde se produjo un tiroteo tras un presunto asalto al bus.

 Foto: Redes sociales
El conductor realizaba su ruta normal cuando varios individuos armados se subieron a la unidad, supuestamente con la intención de asaltarla.

 Foto: Redes sociales
Dentro del bus se escucharon disparos y el conductor resultó herido, falleciendo posteriormente. No se reportaron otras personas lesionadas.

 Foto: Redes sociales
Elementos de la Policía Nacional llegaron a la escena para acordonar el área y dar inicio a las investigaciones.

 Foto: Redes sociales
Personas que se encontraban fuera de la unidad lograron grabar el bus luego de escuchar los disparos, pero hasta el momento las autoridades no han reportado capturas.

 Foto: Redes sociales
Se desconoce la edad Henry Orlando Hernández, si deja hijos o si estaba casado.

 Foto: Redes sociales
El rubro del transporte exige justicia por la muerte del conductor del bus, quien perdió la vida en el barrio Barandillas de San Pedro Sula.

 Foto: Redes sociales
