Identifican a motociclista que murió tras ser arrollado por rastra en Guaimaca

Guaimaca, Honduras.– El conductor de una motocicleta que perdió la vida la noche del miércoles 7 de enero, tras ser arrollado por una rastra en el municipio de Guaimaca, fue identificado este jueves como Ángel David Ortiz Galas.

El hecho ocurrió específicamente en el kilómetro 86 de la carretera que conecta la capital con Guaimaca, departamento de Francisco Morazán.

De acuerdo con información preliminar, la rastra salía de un predio maderero cuando el motociclista colisionó fuertemente contra la parte trasera del vehículo pesado.