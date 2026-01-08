Identifican a motociclista que murió tras ser arrollado por rastra en Guaimaca

Guaimaca, Honduras.– El conductor de una motocicleta que perdió la vida la noche del miércoles 7 de enero, tras ser arrollado por una rastra en el municipio de Guaimaca, fue identificado este jueves como Ángel David Ortiz Galas.
El hecho ocurrió específicamente en el kilómetro 86 de la carretera que conecta la capital con Guaimaca, departamento de Francisco Morazán.
De acuerdo con información preliminar, la rastra salía de un predio maderero cuando el motociclista colisionó fuertemente contra la parte trasera del vehículo pesado.
Presuntamente, la víctima se conducía a exceso de velocidad y no logró frenar a tiempo para evitar el impacto.
Tras el choque, el cuerpo del motociclista quedó atrapado entre las llantas traseras del automotor de carga.
Personas que se encontraban en el lugar alertaron a las autoridades de emergencia; sin embargo, pese a los esfuerzos realizados para mantenerlo con vida, falleció en el sitio.
El cuerpo de Ángel David fue trasladado desde la escena del accidente hasta la morgue capitalina.