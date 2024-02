Dos personas heridas deja colisión entre “rapidito” y camioneta en SPS

Según detalló el conductor de la camioneta, él no pudo hacer el alto debido a fallos en los frenos de su vehículo, por lo que no pudo evitar la aparatosa colisión.

“Cuando yo miré el túmulo y quise frenar no me respondió el freno, se enduró el pedal y ya no me respondió. El impulso que traía el carro me tiró hasta acá a la calle cuando venía el bus”, dijo el propietario del automotor.

En el accidente resultó herida la acompañante del conductor de la camioneta y una persona más. Ambos afectados fueron trasladados hacia el hospital Mario Catarino Rivas.

Afortunadamente, no se reportan víctimas que lamentar por el choque ocurrido esta mañana en San Pedro Sula.