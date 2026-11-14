Dictan 49 años de cárcel a hombre por asesinato de empresario en Siguatepeque

En el caso, el Ministerio Público además acusó a Matute como directivo de una banda criminal independiente.

Asimismo, fue declarado culpable del asesinato en su grado de ejecución de tentativa acabada contra la esposa del empresario, quien sobrevivió al ataque, pero resultó gravemente herida.

Matute Lagos recibió una condena por los delitos de robo con violencia o intimidación, en perjuicio de Fernando Suárez Hernández, y asociación para delinquir en perjuicio de otros derechos fundamentales.

Tegucigalpa, Honduras.- Un juez en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción ordenó 49 años de prisión a William Antonio Matute Lagos por el asesinato del empresario Fernando Suárez Hernández en Siguatepeque, Comayagua.

Las investigaciones de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) establecen que el asesinato ocurrió el 30 de enero de 2024, cuando el empresario y su esposa se desplazaban en un vehículo hacia la aldea Buenas Casas, en Siguatepeque.

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Durante el recorrido, tres hombres interceptaron a la pareja, la despojaron del automotor y posteriormente la trasladaron hacia unos terrenos baldíos.

Una vez que sometieron a las víctimas, Alemán Miranda recibió una llamada telefónica y disparó en reiteradas ocasiones contra el empresario hasta quitarle la vida.

Durante el ataque, la esposa de Suárez Hernández también resultó gravemente herida y tuvo que ser trasladada a un centro asistencial.

Al día siguiente, las autoridades localizaron el cuerpo sin vida del empresario, mientras continuaban las investigaciones para identificar y procesar a los responsables.

En el mismo caso fueron condenados Juan Carlos Alemán Miranda e Isaí Alfonso Vega Paredes, quienes fueron procesados por su participación en el crimen.

No obstante, aunque William Matute Lagos fue declarado culpable en marzo de 2026 por el asesinato del empresario, todavía estaba pendiente la audiencia de individualización de la pena. Durante esa etapa, el Ministerio Público solicitó una condena de 59 años de prisión.

Finalmente, el 13 de noviembre de 2026, el Ministerio Público informó sobre la pena impuesta por el órgano jurisdiccional, que estableció 49 años de prisión contra Matute Lagos.