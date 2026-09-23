Cuatro detenidos en altamar por transportar gasolina de forma ilegal en un bote sin permiso

Islas de la Bahía, Honduras.- Cuatro hombres fueron capturados en alta mar, a bordo de una pequeña embarcación, por parte de efectivos de la Fuerza Naval de Honduras (FNH).

La interceptación del bote de nombre "No Rules" se produjo al noreste de la isla de Guanaja, en el departamento insular de Islas de la Bahía, la mañana de este miércoles, 23 de septiembre.

El motivo de la interdicción de la embarcación fue por que transportaba 900 galones de gasolina en 50 bidones plásticos, sin la autorización correspondiente.