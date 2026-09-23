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Cuatro detenidos en altamar por transportar gasolina de forma ilegal en un bote sin permiso

Los cuatro hombres fueron detenidos y llevados a la Base Naval de Guanaja, para continuar con el proceso investigativo

  • Actualizado: 23 de septiembre de 2026 a las 16:55
Cuatro detenidos en altamar por transportar gasolina de forma ilegal en un bote sin permiso

Los cuatro hombres fueron sorprendidos en alta mar, trasladando cientos de galones de gasolina, sin los permisos correspondientes.

 Foto: Cortesía FF AA/El Heraldo

Islas de la Bahía, Honduras.- Cuatro hombres fueron capturados en alta mar, a bordo de una pequeña embarcación, por parte de efectivos de la Fuerza Naval de Honduras (FNH).

La interceptación del bote de nombre "No Rules" se produjo al noreste de la isla de Guanaja, en el departamento insular de Islas de la Bahía, la mañana de este miércoles, 23 de septiembre.

El motivo de la interdicción de la embarcación fue por que transportaba 900 galones de gasolina en 50 bidones plásticos, sin la autorización correspondiente.

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Mario Rivera, portavoz de las Fuerzas Armadas de Honduras, informó que "la embarcación de color azul marino, era tripulada por cuatro ciudadanos hondureños y fue localizada durante patrullajes marítimos en la zona atlántica del país".

Los arrestados

Rivera agregó que los cuatro ocupantes del bote no contaban con el permiso de navegación correspondiente y tampoco tenían consigo la autorización para el transporte de los hidrocarburos que llevaban a bordo.

Los detenidos responden a los nombres de Darwin Samuel Munguía Márquez, Federson Ferrera Cruz, Frank Albert Arriola y Deybi Danilo Mejía, todos de nacionalidad hondureña.

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Tras la aprehensión en alta mar, estos fueron llevados hasta la Base Naval de Guanaja, para continuar con el procedimiento legal en torno a estos, conforme a la normativa vigente.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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