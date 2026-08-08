Choque de dos motocicletas deja un conductor muerto y un herido en Olanchito, Yoro

Tegucigalpa, Honduras.-Un muerto y un herido fue el resultado del choque de dos motocicletas en la aldea Medina del municipio de Olanchito, Yoro. El percance vial se registró en horas de la mañana de este sábado cuando los vehículos de dos ruedas transitaban por la carretera de tierra e impactaron de manera frontal.

Debido al fuerte impacto, los conductores resultaron con heridas de gravedad y lamentablemente uno de ellos falleció a los pocos minutos. Mientras que el segundo participante quedó gravemente herido por lo que de inmediato fue trasladado a un centro asistencial. Personal del Cuerpo de Bomberos recibió una llamada de alerta, por lo que de inmediato, un equipo se trasladó sector donde se ubican los paneles solares en la aldea Medina de Olanchito.

Inicialmente se les había informado sobre la colisión entre dos motocicletas donde los dos conductores habían resultado con heridas de gravedad. Al llegar al lugar del accidente uno de los motociclistas ya era trasladado a un centro asistencial en un vehículo particular. Mientras que a la otra persona herida al realizarle la evaluación, verificaron que ya no tenía signos vitales.