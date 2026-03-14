A la cárcel de El Progreso envían a dos hombres acusados de asesinar a dos mujeres y a un extranjero

San Pedro Sula, Honduras.- Un juez de San Pedro Sula dictó detención judicial contra dos hombres señalados como presuntos sicarios, acusados de participar en crímenes violentos en la zona norte del país.
El primero de los imputados es Grevin Nahín Núñez Valle, quien enfrenta cargos por el asesinato de dos mujeres identificadas como Joselyn Sarmiento Canales y Nancy Yadira García Carranza. El doble crimen ocurrió el 17 de agosto de 2025 en el barrio El Centro del municipio de El Naranjito, Santa Bárbara.
Además, enfrenta el delito de asociación para delinquir, pues se le presume integrante de la estructura criminal organizada conocida como “Los Hidalgos”.
En un segundo proceso judicial, el juez también ordenó la misma medida contra Marcos Ariel Landa Cruz, alias “Manteco”, miembro de la banda “El Mudo”, señalado como el quinto implicado en la muerte violenta del ciudadano extranjero Jhon Jairo Mosquera Cossio.
De acuerdo con las investigaciones, el extranjero habría sido asesinado el 16 de marzo de 2023, en la colonia Montefresco, San Pedro Sula, Cortés, durante un robo perpetrado en un salón de belleza, presuntamente con el objetivo de robarle sus pertenencias.
Ambos acusados permanecerán recluidos en el centro penal de El Progreso mientras continúan las diligencias del caso.
Las autoridades judiciales informaron que la audiencia inicial en ambos procesos quedó programada para el próximo miércoles 18 de marzo.
Durante esa etapa se determinará si existen suficientes elementos para que los imputados enfrenten un proceso formal por los delitos que se les atribuyen.