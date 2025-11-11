Vestían indumentaria militar: revelan detalles de los sicarios que provocaron la masacre en Yoro

Las autoridades relataron cómo ocurrió el momento en que los sicarios ingresaron al gimnasio ubicado en el barrio El Progreso, de Morazán, Yoro, y abrieron fuego contra cuatro personas.
Tal como se manejó desde un inicio, Óscar Roberto Melara Botto era el presunto objetivo del ataque. El portavoz de la Policía Nacional, Edgardo Barahona, aseguró que los malhechores primero identificaron a su víctima antes de disparar.
“La información preliminar que se tiene es que entre cuatro y cinco personas, utilizando indumentaria de una institución de seguridad del Estado y cubriendo su rostro, ingresaron al establecimiento”, relató el portavoz Barahona.
Seguidamente, Barahona sostuvo que “identificaron a la presunta víctima que buscaban; esta se hacía acompañar de tres personas más y, desafortunadamente, les disparan, quitándoles la vida”.
La misma versión coincide con la de testigos que relataron que los atacantes usaban pasamontañas, vestimenta militar y chalecos similares a los de la DPI, y ordenaron a los demás clientes que se apartaran antes de abrir fuego.
Barahona agregó que se trabaja en la recolección de videos captados por las cámaras de vigilancia para obtener más pistas sobre los sicarios que asesinaron a las cuatro personas.
Trascendió que los agresores se transportaban en un Mitsubishi “pick up” color anaranjado. Las cámaras del sistema 911 podrían ayudar a ubicarlos, aunque la Policía aún trabaja en recabar estas evidencias.
“La Policía Nacional mantiene un cierre de ciudad con la intención de identificar los vehículos utilizados por los perpetradores”, aseguró el portavoz Barahona.
¿Qué se sabe de las causas del crimen? Se presume que los sicarios buscaban a Óscar Roberto Melara Botto, alias “El Pollo”, quien supuestamente se dedicaba al microtráfico.
Otra hipótesis que no se descarta es que el crimen se haya originado por enemistades personales, ya que presuntamente “El Pollo” habría ordenado el asesinato de un hombre en Yoro.