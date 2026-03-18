Capturan a hombre acusado de abusar de una menor tras ofrecerle “jalón” en SPS

San Pedro Sula, Honduras.– Las autoridades policiales capturaron a un hombre este martes -18 de marzo-, por suponerlo responsable de abusar sexualmente de una menor de 13 años tras ofrecerle “jalón” en su motocicleta.

El detenido fue identificado como Maynor Samuel Alvarenga, a quien se le acusa de haber engañado a la menor con el ofrecimiento de llevarla hasta su destino, con la única intención de aprovecharse de ella.

De acuerdo con las investigaciones, el hecho ocurrió el pasado 12 de enero de 2025, cuando la víctima caminaba sola por la calle.