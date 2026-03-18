Capturan a hombre acusado de abusar de una menor tras ofrecerle “jalón” en SPS

San Pedro Sula, Honduras.– Las autoridades policiales capturaron a un hombre este martes -18 de marzo-, por suponerlo responsable de abusar sexualmente de una menor de 13 años tras ofrecerle “jalón” en su motocicleta.
El detenido fue identificado como Maynor Samuel Alvarenga, a quien se le acusa de haber engañado a la menor con el ofrecimiento de llevarla hasta su destino, con la única intención de aprovecharse de ella.
De acuerdo con las investigaciones, el hecho ocurrió el pasado 12 de enero de 2025, cuando la víctima caminaba sola por la calle.
Según el informe, el sospechoso la observó, se acercó y entabló conversación, para luego ofrecerle transporte en la motocicleta en la que se conducía.
La menor aceptó el ofrecimiento sin imaginar lo que ocurriría. Tras avanzar algunos kilómetros, el hombre se detuvo con el argumento de que el vehículo presentaba desperfectos mecánicos.
Posteriormente, se orilló en un lugar solitario, descendió de la motocicleta y la sujetó por la espalda. Aunque la víctima intentó resistirse, no logró zafarse.
El individuo la llevó hacia un sendero cercano, donde la agredió y además la amenazó para que no contara lo ocurrido. Sin embargo, la menor relató el hecho a sus padres, quienes interpusieron la denuncia correspondiente.
El detenido permanece bajo custodia policial y será presentado ante los tribunales competentes, donde se determinarán las medidas que enfrentará previo al juicio.