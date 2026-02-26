Detienen a cuatro de los 23 reos fugados en Puerto Vallarta tras operativo contra "El Mencho"

Jalisco, México.- Autoridades mexicanas capturaron este jueves a cuatro de los 23 presos que se fugaron del penal de Ixtapa, en Puerto Vallarta, Jalisco (oeste), durante la violenta jornada registrada este domingo tras el operativo militar contra el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que derivó en la muerte de su líder Rubén Nemesio Oseguera, alias El Mencho.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que luego de labores de inteligencia e investigación logró la detención de cuatro personas fugadas, que el domingo hicieron parte de los 23 reclusos que huyeron tras el ingreso por la fuerza de dos vehículos al centro penitenciario estatal.

Las autoridades elaboraron fichas de búsqueda, se emitieron alertas interinstitucionales y migratorias, y se reforzó la coordinación con autoridades estatales, lo que permitió el seguimiento de rutas, puntos de interés y posibles zonas de resguardo de las personas evadidas.