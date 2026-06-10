Capturan a guardia de seguridad acusado de asesinato y tentativa de asesinato en El Progreso

Al detenido, originario de Santa Rita y residente en la colonia Fe y Esperanza, se le imputan los delitos de asesinato y asesinato en grado de ejecución de tentativa acabada, según la orden emitida por la Fiscalía de El Progreso.

Tegucigalpa, Honduras.- Un guardia de seguridad de 26 años fue capturado este miércoles en el barrio Los Pinos de El Progreso, Yoro, acusado de participar en un ataque armado que dejó un justiciero muerto y otro herido.

De acuerdo con las investigaciones y testimonios recabados por las autoridades, el hecho ocurrió la madrugada del 23 de abril de 2026 en la entrada principal de la residencial Kattan, en El Progreso.

Según el informe, el sospechoso llegó armado a la caseta de control de seguridad privada y encañonó a uno de los vigilantes que se encontraba sentado en el exterior. Sin mediar palabra, le disparó, causándole la muerte de forma inmediata.

Posteriormente, ingresó violentamente a la caseta donde estaba el segundo justiciero. La víctima intentó defenderse, pero recibió múltiples impactos de bala y resultó gravemente herida.

Tras el ataque, el agresor huyó del lugar llevándose un arma de fuego asignada al personal de seguridad.

El justiciero herido logró salir de la caseta para pedir ayuda y fue trasladado al Hospital Público de El Progreso, donde recibió atención médica y sobrevivió al atentado.