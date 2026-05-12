Capturan a hombre acusado de atacar con machete a niña de 7 años en El Progreso

El sospechoso responde al nombre de Miguel Ángel Buezo Espinoza, de 51 años, originario de Comayagua y residente en el mismo sector donde ocurrió el violento hecho. Las autoridades lo investigan por el delito de tentativa de homicidio en perjuicio de la menor.

El Progreso, Yoro.- Un hombre fue detenido por agentes policiales tras ser señalado de atacar brutalmente con un machete a una niña de apenas 7 años en la colonia 7 de Abril, ubicada en la zona sur de la periferia de El Progreso, Yoro.

De acuerdo con el informe preliminar, el ataque ocurrió durante la madrugada del domingo 10 de mayo, cuando la pequeña y su hermano de 13 años se dirigieron hacia la casa de sus abuelos.

En ese momento, ambos menores habrían sido interceptados por el ahora detenido, quien supuestamente se encontraba bajo los efectos del alcohol y armado con un machete.

Según las investigaciones, el individuo comenzó a perseguir a los niños y logró alcanzar a la menor, a quien atacó violentamente con el arma blanca.

Producto de la agresión, la niña sufrió la amputación de una de sus manos, además de heridas de gravedad en la otra extremidad y lesiones en la cabeza, luego de intentar defenderse del ataque.

La denuncia fue presentada inicialmente a través del sistema de emergencia 911 por el padre de la víctima y posteriormente ante agentes de investigación.

Tras recibir la alerta, elementos de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC) y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) ejecutaron un operativo en la zona que permitió la captura del sospechoso pocos minutos después del hecho.