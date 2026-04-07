Capturan dos hermanos vinculados al tráfico de armas en Cortés y Copán

Cortés, Honduras.- El Ministerio Público (MP) informó este martes -7 de abril- que ejecuta allanamientos de morada en los departamentos de Copán y Cortés, con el objetivo de desarticular una organización dedicada al tráfico ilegal de armas.

De acuerdo con las autoridades, esta estructura criminal se dedica a movilizar armas y municiones provenientes de Estados Unidos hacia distintos puntos del territorio nacional.

En total, se desarrollan cuatro operativos: tres en el municipio de Santa Rita, Copán, y uno en Villanueva, Cortés.