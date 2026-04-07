Capturan dos hermanos vinculados al tráfico de armas en Cortés y Copán

Cortés, Honduras.- El Ministerio Público (MP) informó este martes -7 de abril- que ejecuta allanamientos de morada en los departamentos de Copán y Cortés, con el objetivo de desarticular una organización dedicada al tráfico ilegal de armas.
De acuerdo con las autoridades, esta estructura criminal se dedica a movilizar armas y municiones provenientes de Estados Unidos hacia distintos puntos del territorio nacional.
En total, se desarrollan cuatro operativos: tres en el municipio de Santa Rita, Copán, y uno en Villanueva, Cortés.
Las investigaciones contra esta supuesta red delictiva iniciaron a finales de 2022, cuando se interceptó un contenedor con armas y municiones ocultas, procedente de Nashville, Tennessee, Estados Unidos.
El cargamento decomisado incluía nueve pistolas, un fusil, 22 cargadores y cartuchos metálicos sin percutir de distintos calibres. Según las pesquisas, el arsenal pretendía ser ingresado al país mediante empresas de encomienda.
Las autoridades sostienen que los implicados mantenían conexiones transnacionales para la adquisición y distribución del armamento.
Asimismo, se confirmó que las armas ingresaron al país sin la autorización legal correspondiente, presuntamente con la intención de comercializarlas de forma ilícita en el mercado nacional.
Hasta el momento, se reporta la detención de dos hombres vinculados al caso, aunque no se han brindado mayores detalles sobre el avance de los operativos.
Los detenidos fueron identificados como Leonsio Hernández Leiva y Abraham Hernández Leiva, quienes serían hermanos y presuntos integrantes de la estructura criminal.