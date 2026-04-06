Allanamientos contra bandas del narcotráfico en tres departamentos: ¿Qué hallaron?

Tegucigalpa, Honduras.- Con el objetivo de inspeccionar propiedades de dos organizaciones criminales, presuntamente dedicadas al tráfico de drogas y al lavado de activos, la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), realizó allanamientos en tres departamentos del país. La operación estaba dirigida por el Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco), con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Se ejecutaron ocho allanamientos de morada y cuatro inspecciones, relacionadas a las presuntas actividades de narcotráfico y lavado de activos de las dos organizaciones delictivas. Según las investigaciones de la DLCN, estas estructuras tienen operaciones de narcotráfico en los departamentos de Olancho, El Paraíso y Francisco Morazán. Cuatro de los ocho allanamientos se llevaron a cabo en la ciudad de Juticalpa y en la capital de la República.

De igual manera, se ejecutaron tres inspecciones en contra de una de las agrupaciones delictivas, que según la Fescco, tiene una hacienda en la aldea Télica, la que supuestamente utilizan de fachada, pero que en realidad es donde se hacen los preparativos para traficar cocaína, y que para dar apariencia lícita al dinero producto de la droga, lava activos mediante la adquisición de otros negocios.

Investigaciones de estas agencias de seguridad del Estado, detallan que el líder de esta estructura criminal y parte de su núcleo familiar, han acumulado una gran cantidad de bienes muebles e inmuebles de alta valía, sin tener una justificación para tener estas posesiones, en la zona de Olancho.



Segunda operación

Otros cuatro allanamientos y una inspección se produjeron en la ciudad de Danlí y en la zona del valle de Jamastrán, siempre en la jurisdicción de Danlí. Aquí se buscó desarticular una célula delincuencial ligada también al lavado de activos. La DLCN identificó varios bienes, comercios y la utilización de vehículos de lujo, sin tener un sustento legal para adquirir tales posesiones.