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Joven muere tras impactar contra rastra en Villanueva, Cortés

El accidente, ocurrido en la madrugada en la carretera CA-5, dejó al conductor atrapado entre los restos del vehículo, mientras cuerpos de socorro realizaban labores de rescate y el tráfico se vio afectado en la zona

  • Actualizado: 07 de abril de 2026 a las 06:55
Joven muere tras impactar contra rastra en Villanueva, Cortés

La víctima impactó con su camión en una rastra que trasladaba caña y murió en el lugar.

 Foto: Cortesía.

Villanueva, Cortés.- Un joven de 24 años, identificado como José Adonay Rivera, falleció la madrugada de este lunes tras impactar el camión que conducía contra la parte trasera de una rastra cargada con caña, en el sector de Villanueva, Cortés .

El fuerte choque dejó la cabina completamente destruida, provocando que el cuerpo del conductor quedara atrapado entre los hierros retorcidos. Equipos del Cuerpo de Bomberos se desplazaron al lugar para realizar las labores de rescate.

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De acuerdo con información preliminar, el accidente ocurrió alrededor de las 5:00 de la mañana en la carretera CA-5, específicamente en el tramo entre Pimienta y Villanueva.

Familiares del fallecido llegaron a la escena visiblemente afectados, aunque evitaron brindar declaraciones a los medios. En tanto, el incidente ha generado congestión vehicular en la zona, por lo que las autoridades recomiendan a los conductores tomar rutas alternas.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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