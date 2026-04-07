Joven muere tras impactar contra rastra en Villanueva, Cortés

Villanueva, Cortés.- Un joven de 24 años, identificado como José Adonay Rivera, falleció la madrugada de este lunes tras impactar el camión que conducía contra la parte trasera de una rastra cargada con caña, en el sector de Villanueva, Cortés .

El fuerte choque dejó la cabina completamente destruida, provocando que el cuerpo del conductor quedara atrapado entre los hierros retorcidos. Equipos del Cuerpo de Bomberos se desplazaron al lugar para realizar las labores de rescate.