Capturan a “El Chaparro”, miembro de la banda “El Negro Volqueta”, en Santa Bárbara

Tegucigalpa, Honduras.- Un supuesto integrante de la banda criminal denominada “El Negro Volqueta”, identificado por la Policía con el alias de “El Chaparro”, fue capturado por agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) en el barrio Las Palmas, del municipio de San Vicente, Santa Bárbara. Según el informe policial, y de acuerdo con las investigaciones de la Dipampco, “El Chaparro” tendría tres años de formar parte de esa estructura criminal. Las autoridades lo señalan de vigilar plazas de droga y participar en la venta y distribución de sustancias ilícitas en el municipio de San Vicente.

Al momento de la captura, las autoridades policiales le decomisaron varias dosis de cocaína que, según el informe, estaban listas para su comercialización. Además, le incautaron un teléfono celular que será analizado para determinar posibles vínculos con otros integrantes de la banda “El Negro Volqueta”. El detenido fue remitido a la Fiscalía del Ministerio Público para continuar el proceso judicial por suponerlo responsable del delito de tráfico de drogas.