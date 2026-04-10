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Capturan a “El Chaparro”, miembro de la banda “El Negro Volqueta”, en Santa Bárbara

Agentes de la Dipampco ejecutaron la captura en Santa Bárbara y remitieron al sospechoso a la Fiscalía del Ministerio Público para que continúe el proceso judicial

  • Actualizado: 10 de abril de 2026 a las 09:05
Capturan a “El Chaparro”, miembro de la banda “El Negro Volqueta”, en Santa Bárbara

Agentes de la Dipampco ejecutaron la captura de “El Chaparro” acusado de venta y distribución de drogas en San Vicente, Santa Bárbara y lo trasladaron a la Fiscalía del Ministerio Público.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Un supuesto integrante de la banda criminal denominada “El Negro Volqueta”, identificado por la Policía con el alias de “El Chaparro”, fue capturado por agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) en el barrio Las Palmas, del municipio de San Vicente, Santa Bárbara.

Según el informe policial, y de acuerdo con las investigaciones de la Dipampco, “El Chaparro” tendría tres años de formar parte de esa estructura criminal. Las autoridades lo señalan de vigilar plazas de droga y participar en la venta y distribución de sustancias ilícitas en el municipio de San Vicente.

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Al momento de la captura, las autoridades policiales le decomisaron varias dosis de cocaína que, según el informe, estaban listas para su comercialización.

Además, le incautaron un teléfono celular que será analizado para determinar posibles vínculos con otros integrantes de la banda “El Negro Volqueta”.

El detenido fue remitido a la Fiscalía del Ministerio Público para continuar el proceso judicial por suponerlo responsable del delito de tráfico de drogas.

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Las autoridades informaron que continuarán con las acciones contra el narcomenudeo, al considerar que esta actividad afecta la paz de las familias en Santa Bárbara.

Asimismo, instaron a la población a presentar denuncias mediante la línea de emergencia 143 y el número 9642-7895, habilitados para recibir reportes anónimos en los departamentos de Santa Bárbara y Yoro.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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