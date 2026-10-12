Bomberos recuperan cuerpo de mujer desaparecida tras naufragio en El Cajón

Tegucigalpa, Honduras.- El Cuerpo de Bomberos de Honduras recuperó este lunes 12 de octubre el cuerpo sin vida de Sofía Díaz, quien permanecía desaparecida desde el sábado 10 tras el naufragio de una lancha turística en la represa hidroeléctrica Francisco Morazán, conocida como El Cajón. El mayor Sergio Madrid, jefe de Operaciones del Cuerpo de Bomberos, confirmó el hallazgo y detalló que la recuperación se logró mediante patrullajes rotativos, localizando el cuerpo a las 2:56 de la tarde. Tras la recuperación, se procederá con la entrega del cuerpo a Medicina Forense para su traslado a la morgue judicial de San Pedro Sula, donde se realizarán los procedimientos correspondientes.

Operativo

De acuerdo con el informe de los Bomberos, en el operativo participaron buzos de las estaciones de Siguatepeque y Santa Cruz de Yojoa, bajo la coordinación del comandante de esa última estación, mayor Segismundo Zelaya.

Los socorristas llegaron a la zona a las 9:16 de la mañana y posteriormente se trasladaron en una lancha hasta el lugar donde ocurrió el accidente. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Tras varias horas de trabajo, los equipos lograron localizar el cuerpo de Díaz, quien se suma a Remigia Guerrero como las dos víctimas de este trágico accidente, que dejó además a cinco personas sobrevivientes.

¿Cómo ocurrió el naufragio en El Cajón?

El accidente se registró el sábado 10 de octubre de 2026, cuando una lancha turística volcó en el embalse de la represa El Cajón, en las inmediaciones del sector de Las Guaras y la Isla del Limón. Un sobreviviente contó que la lancha ya había realizado otro recorrido sin presentar problemas. Sin embargo, durante el siguiente viaje, alguien advirtió que entraba agua por la parte delantera.