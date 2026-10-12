Rescató a tres niños: Alexander Gómez, menor de 13 años que expuso su vida en playa de Marcovia

Un niño se convirtió en héroe en la playa El Edén de Marcovia al salvar a tres menores de edad. Lamentablemente, no pudo salvar a Anyelo Sebastián Castro. ¿Quién es este héroe y qué contó?
El cierre de la Semana Morazánica estuvo lleno de luto luego que Anyelo Sebastián Castro, de 13 años, perdiera la vida ahogado en la playa El Edén de Marcovia, Choluteca.
Sebastián había viajado junto a su padre y amigos de su colonia en Tegucigalpa a la playa El Edén. Él se había adentrado en el mar junto a otros tres menores el pasado domingo 11 de octubre.
Desafortunadamente, el fuerte oleaje superó al grupo que intentaba mantenerse a flote. Al notar la emergencia, lancheros de la zona se volcaron a ayudar, logrando rescatar a tres de los cuatro adolescentes con vida.
Fue aquí donde otro niño de 13 años entró en escena, el niño llamado Alexander Gómez, que era parte de los lancheros que hacen tours en El Edén.
El niño Alexander Gómez, al ver que cuatro menores se estaban ahogando, tomó un chaleco y se lanzó al mar para intentar rescatar a los jovencitos.
Alexander Mijail Gómez Espinoza es originario de Cedeño, Choluteca, y estudia en el Centro Básico Michel J. Hasbun de Cedeño.
El niño relató que, al lanzarse al mar, pudo rescatar a los cuatro menores de edad, los cuales se sujetaron a él, ya que se había puesto un chaleco salvavidas.
Sin embargo, Anyelo Sebastián Castro no resistió y se terminó desprendiendo. "Solo levantó la mano", dijo Gómez con relación a Sebastián Castro cuando se hundió previo a morir ahogado.
El menor trabaja en esta lancha y en redes sociales han pedido un reconocimiento por su labor, además de pedirle a los políticos y otros sectores que le gestionen una beca para que siga estudiando.