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Rescató a tres niños: Alexander Gómez, menor de 13 años que expuso su vida en playa de Marcovia

Alexander Gómez trató de salvar a Anyelo Sebastián Castro, pero no pudo; sí le salvó la vida a otros tres niños en la playa de El Edén

  • Actualizado: 12 de octubre de 2026 a las 15:54
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Un niño se convirtió en héroe en la playa El Edén de Marcovia al salvar a tres menores de edad. Lamentablemente, no pudo salvar a Anyelo Sebastián Castro. ¿Quién es este héroe y qué contó?

 Fotos: Cortesía redes
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El cierre de la Semana Morazánica estuvo lleno de luto luego que Anyelo Sebastián Castro, de 13 años, perdiera la vida ahogado en la playa El Edén de Marcovia, Choluteca.

Foto: Cortesía redes
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Sebastián había viajado junto a su padre y amigos de su colonia en Tegucigalpa a la playa El Edén. Él se había adentrado en el mar junto a otros tres menores el pasado domingo 11 de octubre.

Foto: Cortesía redes
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Desafortunadamente, el fuerte oleaje superó al grupo que intentaba mantenerse a flote. Al notar la emergencia, lancheros de la zona se volcaron a ayudar, logrando rescatar a tres de los cuatro adolescentes con vida.

Foto: Cortesía redes
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Fue aquí donde otro niño de 13 años entró en escena, el niño llamado Alexander Gómez, que era parte de los lancheros que hacen tours en El Edén.

 Foto: Cortesía redes
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El niño Alexander Gómez, al ver que cuatro menores se estaban ahogando, tomó un chaleco y se lanzó al mar para intentar rescatar a los jovencitos.

 Foto: Cortesía Oslin Álvarez
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Alexander Mijail Gómez Espinoza es originario de Cedeño, Choluteca, y estudia en el Centro Básico Michel J. Hasbun de Cedeño.

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El niño relató que, al lanzarse al mar, pudo rescatar a los cuatro menores de edad, los cuales se sujetaron a él, ya que se había puesto un chaleco salvavidas.

 Foto: Cortesía Oslin Álvarez
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Sin embargo, Anyelo Sebastián Castro no resistió y se terminó desprendiendo. "Solo levantó la mano", dijo Gómez con relación a Sebastián Castro cuando se hundió previo a morir ahogado.

Foto: Cortesía Oslin Álvarez
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El menor trabaja en esta lancha y en redes sociales han pedido un reconocimiento por su labor, además de pedirle a los políticos y otros sectores que le gestionen una beca para que siga estudiando.

Foto: Cortesía Oslin Álvarez
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