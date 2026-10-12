Matan a mototaxista cerca de una escuela en Sabá

De acuerdo con la información preliminar, Salinas fue atacado a balazos en el sector conocido como El Terraplén, cerca de la escuela Cristóbal Colón.

Colón, Honduras.- Un mototaxista identificado como Leonardo Salinas murió de forma violenta la mañana de este lunes 12 de octubre en la comunidad de Elixir, municipio de Sabá, departamento de Colón, en el litoral atlántico de Honduras .

El hombre recibió múltiples impactos de bala durante el ataque, del que el móvil y las circunstancias en que ocurrió todavía no han sido esclarecidos.

Tras el hecho, familiares de la víctima levantaron el cuerpo y lo trasladaron hasta su vivienda, ubicada en el centro de la comunidad de Elixir.

Hasta el momento, no se han brindado detalles sobre la identidad de los responsables del crimen ni se ha informado sobre posibles capturas relacionadas con el caso.