Emilio Izaguirre rompe el silencio sobre Vandenbroucke y lanza mensaje a críticos de Honduras

Además, se refirió a la decisión de Víctor Vandenbroucke de apartarse del combinado hondureño, revelando que mantiene una relación cercana con su familia y que desde hace varios años le brindó consejos e incluso lo ayudó a encontrar representante, por lo que considera que las críticas y la presión pudieron influir en su determinación.

Tegucigalpa, Honduras.- Emilio Izaguirre , director deportivo del Motagua, salió al paso de las críticas contra Luis Vega y el 'Búho' Meléndez, defendió el proceso de la Selección Nacional de Honduras y pidió respaldo para los jóvenes futbolistas que buscan consolidarse con la Bicolor.

Cualquiera que estuvo en el estadio el sábado pudo ver que Choloma no es un rival al que haya que menospreciar. Tiene un buen entrenador y buenos jugadores, aguerridos. Sé la metodología del profe Vargas y creo que iba a ser un partido difícil, duro, en el que no darían nada por perdido.

* Emilio, ¿se torna tan apretada la competencia porque también está a la vuelta de la esquina la Copa Centroamericana? Usted mira los resultados: 1-0, 2-1, 1-0; todos los partidos están así. España ganó 1-0, Olimpia 1-0, nosotros 2-1 y Marathón empató 0-0. Nada es fácil y a otros equipos les han empatado.

Bien por el equipo y por ellos, aprovechando cada vez que haya partidos de fecha FIFA para que otros jugadores tengan participación. Retornamos al torneo local con esa victoria importante. Sabemos lo duro que es, como he dicho, porque el torneo se va apretando y todos quieren entrar a la liguilla. Hay bastante competencia y está duro. Estamos confiando en Dios y vamos paso a paso.

- En nuestra selección, cinco jugadores tuvieron participación. En el último partido del lunes, tres fueron titulares y, de los seis convocados, la mayoría tuvo minutos. ¿Cómo regresaron y cómo afrontaron el partido del sábado contra Choloma ? Vinieron cargados, pero estuvieron en disposición para el sábado, en la fecha que tuvimos contra Choloma. Estuvieron todos. El Búho entró de cambio; Vega y Acasa jugaron tres partidos cada uno. Cleber, que jugó el último partido, también estuvo y entró de cambio. Alejandro, que también disputó tres partidos con la Selección, jugó casi todo el encuentro.

Eso ya pasó y ahora estamos preparando esta semana larga para viajar a Puerto Cortés el sábado a las tres de la tarde. Lo primero es el torneo local, porque estamos a cuatro puntos del segundo, a cinco del primero y a dos del tercero. Estamos ahí, cerquita, y confiando en Dios en que el objetivo es estar entre los primeros dos de la Liga Nacional.

* Cuando Vargas dice que hicieron ver mal al campeón, ¿es una manera de ponerle presión a Motagua? Ustedes saben cómo se juegan estos partidos contra equipos que, en teoría, son más pequeños y se inspiran ante los grandes

Sí. Teníamos a Sacaza y a Vega, que vienen jugando con la Selección. Luis estuvo entrenando con la Selección y viajando bastante; hicieron tres viajes, fueron a Martinica, a Jamaica y regresaron aquí.

Cada quien tiene su perspectiva del partido. Nosotros sabíamos que iba a ser duro porque veníamos con jugadores cansados. Hay jugadores que todavía no se han incorporado y estamos confiando en Dios, paso a paso. Ahora viene un rival difícil en Puerto Cortés y esperamos que todo salga de la mejor manera para Motagua.

- ¿Cómo afrontan la Liga Nacional sabiendo las cargas físicas de estos jugadores y que Alajuelense también ha tenido movimientos en su estructura y en el cuerpo técnico?

Los que estamos en el fútbol y tenemos experiencia sabemos que lo primero es lo primero. Después tocará lo demás. No me puedo saltar los pasos. Si primero es Platense, tengo que pensar en Platense y olvidarme de lo otro.

Como jugadores, siempre pensamos en el partido que viene, en el más cercano. Lo importante es tener el ritmo y contar con los jugadores que estarán disponibles para el sábado en Puerto Cortés. Luego, esperar que no pase nada y que no haya lesiones, porque estamos perfectos para eso.

Confiamos en Dios en que todo va a estar bien y que será un gran partido en Puerto Cortés. Después, el domingo, pondremos la mente en Alajuelense, que es una final para nosotros, igual que el partido del sábado. En teoría es una semifinal, pero sabemos el rival que tendremos enfrente. No nos interesan los momentos que ellos estén viviendo; sabemos que el día 22 tenemos que salir con todo para lograr el pase a la final. Ese es el sueño y el objetivo de Motagua. Confiamos en que tenemos el plantel y toda la logística para conseguirlo.

* Recientemente se dio a conocer la nominación al equipo ideal de la fase de grupos de la Nations League y aparece solamente un jugador hondureño: Luis Vega, futbolista de Motagua. ¿Qué piensan ustedes como dirigentes del equipo?

Estamos felices por él. Nosotros sabemos la calidad de Vega y que es un gran jugador. Por eso ha quedado campeón dos veces con el equipo. Ha estado en partidos importantes de la Selección contra México, ha jugado Copa Oro y ha participado en esta Nations League.

Desde mi punto de vista y mi análisis, creemos que ha hecho méritos. Nosotros podemos calificarlo como queramos, pero la Concacaf lo ha considerado uno de los mejores centrales por algo. Ahí están sus resultados.

* Lo han criticado, quizá más de la cuenta, Emilio. A veces la gente se excede y tanto Vega como el Búho han recibido muchos cuestionamientos.

Para mí, eso viene de gente que no sabe de fútbol. No hay que hacerle caso a eso. Concacaf tiene expertos, analistas, toda una estructura y un equipo de trabajo para evaluar a los jugadores.

Creo que quienes lo critican están equivocados. Alguien que sabe de fútbol no va a criticar a Vega de esa manera. Los dos equipos de la Liga Nacional quisieran tenerlo y que fuera titular, porque saben que es un buen jugador.

Como todo ser humano y todo futbolista, tiene sus errores, pero conocemos su capacidad, su técnica, su aporte y la salida que ofrece como central izquierdo. Hay pocos jugadores con esas características en el país y en el mundo. Todos los equipos desean tener un central izquierdo que salga jugando con buena técnica.

Creemos que es un gran jugador y lo hemos respaldado. Es un futbolista de Selección y de equipo grande. Por eso ha quedado campeón dos veces durante el tiempo que ha estado con nosotros. La directiva, el presidente don Eduardo, Pedro, don Javier y Javi saben que es uno de los mejores jugadores que tenemos. De los 29 futbolistas inscritos, es un referente y por eso está en la Selección. También confiamos en los jóvenes y en los jugadores de experiencia. Vega es alguien importante para el equipo.

- ¿Qué tan importante es para Motagua tener tantos jugadores en la Selección Nacional y que se sigan sumando más en este proceso?

Es importante. Para eso estamos trabajando. El caso de Sacaza es un ejemplo: viene de las reservas y lleva más de cuatro años con nosotros. Vamos confiando en Dios y en el proyecto del equipo, que siempre busca sacar jóvenes.

El club ha demostrado que puede formar futbolistas. Después de descender con Vida, uno de nuestros jugadores se ha consolidado como uno de los mejores laterales izquierdos y lo ha demostrado cuando le dieron la oportunidad. El Búho Meléndez también es un gran lateral derecho que cualquiera de los 12 equipos quisiera tener como titular, por su competitividad y profesionalismo.

Ojalá salgan más jugadores de Motagua para la Selección y que sean titulares, como los que tenemos. De los seis convocados, cinco tuvieron participación.

* Emilio, se criticó mucho el fichaje de Alejandro Reyes, incluso porque era familiar suyo. Ahora es titular y se ha ganado la confianza del técnico. ¿Qué representa para ustedes ver cómo ha respondido ante todas esas críticas?I

magínense, todavía lo miro y le digo: «Primo, imagínate cómo nos atacaron». Hasta risas nos daban. Pero eso no es lo importante; lo importante es el gran momento que está viviendo desde que llegó a Motagua y lo que ha hecho.

Es importante para él, para su carrera y para Motagua tener un jugador de mucha calidad e intensidad. Se ha ganado la titularidad en la Selección y nosotros estamos felices por él. Creemos en Alejandro, en Sacaza, en Clever, en el Búho, en Ortiz y en otros jugadores que pueden sumarse.

También están Jeffrey Macías, que quiere ser llamado a la Selección; Carlos Discua, Carlos Palma, que viene peleando, y otros jóvenes que quieren ganarse la titularidad y representar la camiseta nacional con el amor que les inculcamos aquí.

* Por su experiencia, ¿cómo analiza el momento actual de la Selección Nacional? El cuerpo técnico dice que es un proceso y pide calma. ¿Cómo lo visualiza usted?

En este tema, yo estoy con Motagua al cien por ciento y prefiero no opinar sobre la Selección, porque se puede malinterpretar. Ya lo hice anteriormente y para qué. Estamos apoyando a quienes estén en la Selección, tanto de mi parte como aficionado como desde la institución.

Nosotros también tenemos un proceso y sabemos lo que representa. Los que estamos metidos en el fútbol sabemos que nos basamos en resultados y que a corto plazo se busca ganar. Esperamos que los resultados lleguen para la Selección. Ojalá podamos mejorar en el ranking, porque ahora estamos en el puesto 67. Hay que apoyar a muerte a quienes estén. El fútbol debe unirnos a todos y tenemos que respaldar al equipo al cien por ciento.

Ya pasó la Nations League, quedamos en cuarto lugar y ahora tenemos la oportunidad de revertirlo. Primero viene la fecha FIFA de noviembre y después habrá que ir paso a paso, trabajar y enfocarnos en triunfar. No podemos seguir lamentándonos por lo que pasó; debemos luchar y desearles lo mejor al cuerpo técnico, a los jugadores y a la dirigencia que esté al frente.

Como institución, Motagua siempre va a apoyar. Estamos orgullosos de que nuestros jugadores, incluidos los de las reservas como Sacaza, representen al país. También estamos felices por Vega, Ortiz, Clever y todos los que forman parte de nuestra institución. Yo fui parte de procesos de convocatorias a la Selección desde niño, estando en Motagua, y ahora me toca apoyar a los jugadores del equipo.

- Sobre la salida de Víctor Vandenbroucke, por su experiencia en el extranjero y en el fútbol nacional, ¿qué piensa cuando un jugador decide que ya no quiere estar en la Selección?

Es un tema muy delicado porque su mamá es amiga mía desde niño y su hermano es uno de mis mejores amigos. Yo hablé con Víctor hace dos o tres años. Nosotros lo convencimos, junto con otras personas, porque él vive aquí en El Pedregal y crecimos juntos.

También hablé con él para recomendarle a mi agente, Pablo Hernández, quien me llevó al Celtic y fue mi representante durante muchos años. Cuando la mamá me preguntó si tenía un agente, le recomendé a Pablo, que también representa a Denil Maldonado. Le pedí el favor de que lo representara y se encargara de él.

Siempre he mantenido comunicación con su mamá y hablo todos los días con su hermano, que es uno de mis mejores amigos. Lo visito y he hablado con Víctor en distintas ocasiones. Esta vez no pude conversar con él durante la convocatoria porque estaba concentrado y yo estaba ocupado en otras cosas.

- ¿Le sorprendió la decisión de Víctor?

No. Son decisiones de adultos. Creo que también hubo presión desde Bélgica, porque lo estaban llamando y la selección belga Sub-20 lo convocaba. Su equipo no quería que viniera, pero él decidió por Honduras y aquí no le dieron la oportunidad.

Es muy difícil opinar sobre eso. Es un país en el que él no ha vivido, no conoce el idioma y no habla español. No podemos juzgarlo de un lado ni del otro; hay que respetar su decisión. Como le digo, soy amigo de su familia, he hablado con él y le deseo lo mejor. Creo que, con una buena gestión de comunicación de Francis Hernández, se podría abrir la posibilidad de que vuelva.

Pienso que vivió mucha presión y que las críticas también terminaron pesando. Es un niño todavía y hay mucha gente que no conoce los procesos. Lo que ocurre con Keyrol, Dereck y Víctor forma parte de procesos de formación y adaptación que debemos respaldar. A los jugadores mayores les corresponde asumir la responsabilidad cuando los resultados no llegan, pero atacar a los jóvenes me parece injusto.

- ¿Comparte las declaraciones de Dereck Moncada cuando sale al frente y pide que lo critiquen a él, pero que no ataquen a los jóvenes porque necesitan tiempo?

Así es. Los que tenemos experiencia en el fútbol sabemos que, cuando no salen los resultados, las críticas les van a llover a los jugadores de más experiencia.

El resultado del primer partido contra Surinam fue considerado desastroso por muchos que no saben de fútbol, pero estábamos jugando contra una selección mundialista, con jugadores en la Serie A de Italia, en la Champions League y con el 90 % de su plantilla jugando en Europa. Es un equipo que puede competir contra cualquiera.

Las islas del Caribe han hecho una buena gestión al convocar a futbolistas que juegan en Europa, tienen familiares allí y, aunque no hayan vivido en esos países, se han formado en ese entorno. Es una ventaja que tienen selecciones como Trinidad y Tobago, Jamaica, Surinam y Martinica.

Nosotros no tenemos esa misma facilidad para que nuestros jugadores puedan competir en ciertas ligas sin ocupar una plaza de extranjero. Nuestro pasaporte pesa en ese aspecto. Por eso debemos confiar en Dios, en la Selección y apoyar a quienes estén.

Honduras es un país cien por ciento futbolero. Después de perder contra Martinica, vimos a ocho o diez mil personas apoyando el lunes contra Jamaica. La gente estuvo ahí y celebró el triunfo. Así es el fútbol: somos apasionados por este deporte y debemos respaldar siempre a la Selección. Hay nueve o diez millones de hondureños que quieren que la Selección gane, por lo que quienes estén ahí deben dar lo mejor por el país.

* Emilio, el sábado hubo un partido de reservas como preliminar. ¿Qué tan importante sería que la Liga Nacional diera más apertura a este tipo de encuentros para que los jóvenes tengan mayor visibilidad?

Nosotros queremos jugar preliminares, pero hay varios puntos en contra. Por ejemplo, en el Estadio Nacional no se pueden disputar dos partidos en cualquier circunstancia. Cuando se trata de un clásico, como Olimpia-Motagua o Real España-Marathón, queremos jugar esos encuentros, pero también hay que cuidar la cancha.

Tuvimos la oportunidad de jugar Choloma-Motagua como preliminar, pero existía la preocupación de que el terreno se pudiera afectar porque después vienen partidos de Concacaf. Hay que recordar que Olimpia y Motagua también juegan en el Estadio Nacional y que sucede algo similar en Olancho y en el Morazán.

Sin menospreciar a ningún equipo, los clásicos suelen atraer más público y generar una taquilla mayor. Usted vio la promoción del dos por uno: antes había poca gente y con un clásico se puede recaudar más. Eso ayuda a cubrir gastos, porque nosotros pagamos el alquiler de los estadios. Si jugamos también con las reservas, el costo aumenta.

Son asuntos de presupuesto. Queremos que el fútbol crezca, pero no tenemos todo el apoyo que necesitamos. Muchas veces los directivos sacan el dinero de su propio bolsillo. A mí me encanta ver los partidos de las ligas menores y de reservas, y quisiera que volvieran a jugarse en los estadios principales.

Ojalá podamos gestionar un partido de reservas como preliminar en el futuro. Estamos valorando posibilidades, incluso para encuentros como Marathón-Motagua después de regresar de Alajuela. Sin embargo, si Olimpia también juega entre semana y hay que disputar varios partidos en pocos días, una cancha híbrida puede sufrir mucho desgaste.

Tiene que haber una semana larga para programar dos partidos y coordinar los compromisos de los equipos. Son cosas difíciles porque muchos clubes no tienen estadio propio. De los equipos que mencionamos, Marathón es el único que tiene esa ventaja.

También hay que considerar las condiciones de las canchas. En ocasiones se juega en sintética a las once de la mañana o al mediodía, algo que tampoco es sencillo para los futbolistas. Esa es la realidad del fútbol hondureño: hay que adaptarse y buscar la mejor manera de avanzar.

Lo importante es formar jugadores jóvenes que puedan salir al extranjero. Eso buscamos con futbolistas como Denil, Sacaza, Vega, Clever y otros que tenemos en el plantel. Los demás equipos también cuentan con jugadores de proyección. Ahí está una de las claves para fortalecer a la Selección: tener más legionarios que lleguen a representar al país y darlo todo por Honduras.