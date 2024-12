Anthony Figueroa y Francis Córdova, dos muertes que golpearon a El Paraíso

El Paraíso, Honduras.- La muerte de Francis Córdova y Anthony Figueroa son dos casos que han perturbado la tranquilidad en El Paraíso, no solo por tratarse de una mujer y un niño, sino también por la crueldad con la que sus verdugos les quitaron la vida.

De acuerdo con las investigaciones, el pasado martes 5 de noviembre de 2024, la tía del menor lo envió a una pulpería cercana a su casa, ubicada en un barrio del municipio de Güinope, El Paraíso.

Al notar que el tiempo pasaba y el niño no regresaba, decidió ir a la pulpería a preguntar por él. Allí le confirmaron que Anthony había llegado a comprar tortillas, pero no se supo más de él. Ante esto, la mujer comenzó a buscarlo por diferentes lugares y, al no encontrarlo, decidió informar a las autoridades policiales sobre su desaparición.

Al día siguiente, le notificaron que habían encontrado el cuerpo de su sobrino en una casa abandonada. Autoridades de la Fiscalía Local de Yuscarán realizaron el levantamiento cadavérico y trasladaron el cuerpo al Centro de Ciencias Forenses en Tegucigalpa para realizar la autopsia médico-legal.

Según declaraciones de la tía del menor, responsabilizó del crimen a su primo, Walter Edilberto Núñez Baquedano, quien meses atrás había estado hostigándola, escribiéndole mensajes y preguntando constantemente por el niño.

En este sentido, agentes policiales capturaron al sospechoso en el municipio de Apacilagua, departamento de Choluteca. Durante su detención, se le decomisó un teléfono celular, una mochila que contenía prendas de vestir, varias fotografías del menor y una motocicleta roja.

Se cree que el hombre habría abusado del pequeño antes de quitarle la vida. Sin embargo, esta información no fue confirmada por las autoridades debido a la edad de la víctima. Los pobladores de Güinope intentaron linchar al detenido, pero la Policía lo impidió.