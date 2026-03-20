Afuera de una iglesia les quitan la vida a dos jóvenes en San Luis, Santa Bárbara

Santa Bárbara, Honduras.-Un nuevo hecho violento se registró en horas de la noche del jueves -19 de marzo-, donde dos personas fueron asesinadas en la aldea Palma Real, San Luis, departamento de Santa Bárbara.
El crimen ocurrió en las afueras de una iglesia católica, donde los jóvenes habrían sido atacados a disparos.
Versiones indican que feligreses católicos participaban en una caminata religiosa en la zona y, tras finalizar la actividad, se registró el incidente violento.
Las víctimas fueron identificadas como Nixon Nahún Cantarero y Ernain Villanueva Hernández, ambos residentes de la zona.
También dejó a una persona herida, identificada como Rosa Santos, quien salía del templo.
Autoridades llegaron a la escena del crimen para iniciar con las investigaciones correspondientes y buscar pistas que esclarezcan el crimen.
Miembros de Medicina Forense llegaron a levantar los cuerpos de los jóvenes para realizar la autopsia correspondiente y luego hacer la entrega a sus familiares.
Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen, así como la identidad de los malhechores.