Afuera de una iglesia les quitan la vida a dos jóvenes en San Luis, Santa Bárbara

Santa Bárbara, Honduras.-Un nuevo hecho violento se registró en horas de la noche del jueves -19 de marzo-, donde dos personas fueron asesinadas en la aldea Palma Real, San Luis, departamento de Santa Bárbara.

El crimen ocurrió en las afueras de una iglesia católica, donde los jóvenes habrían sido atacados a disparos.

Versiones indican que feligreses católicos participaban en una caminata religiosa en la zona y, tras finalizar la actividad, se registró el incidente violento.