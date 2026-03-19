"No hizo el trabajo": ¿Por qué habrían asesinado al abogado René Altamirano?

El caso de la muerte del abogado penalista René Altamirano volvió a tomar relevancia tras la captura de Franklin Eduardo Ramírez Majano. Aquí los detalles de las investigaciones.
Son varias las pruebas que están en poder del Ministerio Público, entre ellas una línea de tiempo que fue construida con videos.
La línea de tiempo muestra paso a paso el recorrido que realizaron los sicarios desde El Progreso, en el departamento de Yoro, hasta llegar a San Pedro Sula, en el departamento de Cortés, donde fue asesinado el profesional del derecho.
¿Por qué lo habrían asesinado? Una de las hipótesis es que la muerte del abogado fue ordenada porque supuestamente cobró una fuerte cantidad de dinero y no hizo el trabajo para el cual lo contrataron.
La primera línea de investigación en el caso es que René Altamirano llevaba un caso. Habría sido víctima de una pugna entre estas dos estructuras delictivas, que “buscan un desquite entre ellas”.
Uno de los videos en poder de las autoridades muestra que el 6 de febrero de 2026 los malhechores llegaron en motocicleta, cada uno por separado, al barrio Medina de San Pedro Sula, donde funcionaba el bufete del togado, en la 14 calle, entre la 2 y 3 avenida.
Franklin Eduardo Ramírez Majano se fue con su motocicleta a estacionarse frente al despacho de Altamirano y el otro individuo quedó en una pulpería ubicada a media cuadra al este de la oficina del jurista.
Los sospechosos estuvieron esperándolo una hora con 15 minutos, pero ese día el abogado no se fue directamente al bufete, sino que se bajó de su carro en una pulpería.
El individuo que estaba en la pulpería fue a llamar a su compinche y este llegó a dispararle al togado.
Las investigaciones determinaron que el cuidador de un cementerio es quien le dio la pistola a Ramírez Majano para que matara a Altamirano y también le entregó los 50,000 lempiras que le pagaron para cometer el crimen.