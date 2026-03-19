  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Cae otro implicado: Willians, Martín y Elías sospechosos del asesinato de Miguel Salgado

A dos de los sospechosos del crimen del doctor, Miguel Salgado, se les dictó detención judicial y esta noche se reportó la captura de un tercer implicado. ¿Qué se sabe de ellos?

  • Actualizado: 19 de marzo de 2026 a las 20:16
Cae otro implicado: Willians, Martín y Elías sospechosos del asesinato de Miguel Salgado
1 de 12

Tras la celebración de la audiencia de declaración de imputado, se dictó detención judicial en la causa instruida contra los ciudadanos Martín Antonio Rugama Solórzano y Willian Fernando Ábrego Ávila, por suponerlos responsables de asesinato en perjuicio de Miguel Ángel Salgado Cabezas y asociación para delinquir, en perjuicio de otros derechos fundamentales.

 Foto: Redes sociales
Cae otro implicado: Willians, Martín y Elías sospechosos del asesinato de Miguel Salgado
2 de 12

La audiencia inicial fue programada para este lunes 23 de marzo a las 8:30 de la mañana. El médico fue asesinado el pasado 26 de noviembre de 2025. ¿Qué se sabe de los implicados?

 Foto: Redes sociales
Cae otro implicado: Willians, Martín y Elías sospechosos del asesinato de Miguel Salgado
3 de 12

El Ministerio Público reportó la captura de un tercer implicado en el crimen del doctor Miguel Salgado; se trata de Elías Moisés Fúnez Hernández. Con esta detención ya suman tres personas vinculadas al crimen del doctor Miguel Ángel Salgado Cabezas.

 Foto: Redes sociales
Cae otro implicado: Willians, Martín y Elías sospechosos del asesinato de Miguel Salgado
4 de 12

En la foto figura Willian Fernando Ábrego Ávila, de 25 años de edad, originario del municipio de Marcovia, en el departamento de Choluteca, con domicilio en el barrio San José de las Cruces. Él sería el presunto autor intelectual.

Foto: Redes sociales
Cae otro implicado: Willians, Martín y Elías sospechosos del asesinato de Miguel Salgado
5 de 12

Supuestamente, el crimen del joven fue por motivos personales. Salgado Cabezas habría tenido una disputa con Willian Fernando Ábrego Ávila, quien presuntamente ordenó a personas que laboran en una empresa de seguridad privada que lo mataran.

 Foto: Redes sociales
Cae otro implicado: Willians, Martín y Elías sospechosos del asesinato de Miguel Salgado
6 de 12

El segundo implicado es Martín Antonio Rugama Solórzano. En ese lugar, el doctor fue agredido físicamente con piedras y torturado hasta causarle la muerte. Reportes indican que el crimen fue cometido con sadismo.

 Foto: Redes sociales
Cae otro implicado: Willians, Martín y Elías sospechosos del asesinato de Miguel Salgado
7 de 12

A Martín se le supone responsable como autor material. “En compañía de otras personas le dieron muerte a pedradas al doctor”, manifestó Wilmer Ríos, director de comunicaciones de la Secretaría de Seguridad.

 Foto: Redes sociales
Cae otro implicado: Willians, Martín y Elías sospechosos del asesinato de Miguel Salgado
8 de 12

Los presuntos implicados realizaron labores de vigilancia durante varios días para conocer sus movimientos.

 Foto: Redes sociales
Cae otro implicado: Willians, Martín y Elías sospechosos del asesinato de Miguel Salgado
9 de 12

Mediante el uso de la fuerza, lo subieron a un vehículo tipo pick-up para trasladarlo hacia la colonia Lomas del Diamante, donde los esperaba Willian Fernando Ábrego Ávila, el primer detenido por el caso.

 Foto: Redes sociales
Cae otro implicado: Willians, Martín y Elías sospechosos del asesinato de Miguel Salgado
10 de 12

De acuerdo con las investigaciones, el médico fue raptado al salir del Hospital Escuela; posteriormente, su cuerpo fue hallado sin vida en un basurero del mismo sector, presentando signos de tortura.

 Foto: Redes sociales
Cae otro implicado: Willians, Martín y Elías sospechosos del asesinato de Miguel Salgado
11 de 12

En el crimen del doctor Miguel Ángel habrían participado cinco personas como autores materiales; tras cometer el hecho, los victimarios se dieron a la fuga con dirección al departamento de Choluteca.

 Foto: Redes sociales
Cae otro implicado: Willians, Martín y Elías sospechosos del asesinato de Miguel Salgado
12 de 12

El Ministerio Público confirmó tres implicados en el crimen: Willian Fernando Ábrego Ávila, Martín Antonio Rugama Solórzano y Elías Moisés Fúnez Hernández.

 Foto: Redes sociales
Cargar más fotos