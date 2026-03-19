Cae otro implicado: Willians, Martín y Elías sospechosos del asesinato de Miguel Salgado

Tras la celebración de la audiencia de declaración de imputado, se dictó detención judicial en la causa instruida contra los ciudadanos Martín Antonio Rugama Solórzano y Willian Fernando Ábrego Ávila, por suponerlos responsables de asesinato en perjuicio de Miguel Ángel Salgado Cabezas y asociación para delinquir, en perjuicio de otros derechos fundamentales.
La audiencia inicial fue programada para este lunes 23 de marzo a las 8:30 de la mañana. El médico fue asesinado el pasado 26 de noviembre de 2025. ¿Qué se sabe de los implicados?
El Ministerio Público reportó la captura de un tercer implicado en el crimen del doctor Miguel Salgado; se trata de Elías Moisés Fúnez Hernández. Con esta detención ya suman tres personas vinculadas al crimen del doctor Miguel Ángel Salgado Cabezas.
En la foto figura Willian Fernando Ábrego Ávila, de 25 años de edad, originario del municipio de Marcovia, en el departamento de Choluteca, con domicilio en el barrio San José de las Cruces. Él sería el presunto autor intelectual.
Supuestamente, el crimen del joven fue por motivos personales. Salgado Cabezas habría tenido una disputa con Willian Fernando Ábrego Ávila, quien presuntamente ordenó a personas que laboran en una empresa de seguridad privada que lo mataran.
El segundo implicado es Martín Antonio Rugama Solórzano. En ese lugar, el doctor fue agredido físicamente con piedras y torturado hasta causarle la muerte. Reportes indican que el crimen fue cometido con sadismo.
A Martín se le supone responsable como autor material. “En compañía de otras personas le dieron muerte a pedradas al doctor”, manifestó Wilmer Ríos, director de comunicaciones de la Secretaría de Seguridad.
Los presuntos implicados realizaron labores de vigilancia durante varios días para conocer sus movimientos.
Mediante el uso de la fuerza, lo subieron a un vehículo tipo pick-up para trasladarlo hacia la colonia Lomas del Diamante, donde los esperaba Willian Fernando Ábrego Ávila, el primer detenido por el caso.
De acuerdo con las investigaciones, el médico fue raptado al salir del Hospital Escuela; posteriormente, su cuerpo fue hallado sin vida en un basurero del mismo sector, presentando signos de tortura.
En el crimen del doctor Miguel Ángel habrían participado cinco personas como autores materiales; tras cometer el hecho, los victimarios se dieron a la fuga con dirección al departamento de Choluteca.
El Ministerio Público confirmó tres implicados en el crimen: Willian Fernando Ábrego Ávila, Martín Antonio Rugama Solórzano y Elías Moisés Fúnez Hernández.