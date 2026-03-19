Cae otro implicado: Willians, Martín y Elías sospechosos del asesinato de Miguel Salgado

Tras la celebración de la audiencia de declaración de imputado, se dictó detención judicial en la causa instruida contra los ciudadanos Martín Antonio Rugama Solórzano y Willian Fernando Ábrego Ávila, por suponerlos responsables de asesinato en perjuicio de Miguel Ángel Salgado Cabezas y asociación para delinquir, en perjuicio de otros derechos fundamentales.