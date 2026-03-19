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Perdió sus piernas: así fue el fatal accidente en Intibucá donde murió señora de 71 años

La señora quedó atrapa abajo de la unidad de transporte, gravemente herida y con amputación en sus piernas; falleció en el hospital. Aquí los detalles

  • Actualizado: 19 de marzo de 2026 a las 17:49
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Un accidente de tránsito se registró en una terminal de buses en La Esperanza, Intibucá. Aquí imágenes de la tragedia.

 Foto: Redes sociales
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En cámaras de seguridad quedó grabado el momento en el que un bus anaranjado impacta contra un busito color gris.

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Producto del impacto, el busito gris traspasó una pared y las personas empezaron a correr. Preliminarmente, una señora resultó gravemente herida, pero al ingresar al hospital falleció. Aquí los detalles.

 Foto: Redes sociales
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La víctima fue identificada como Rosalinda Díaz, de 71 años de edad, y fue trasladada de emergencia al Hospital Enrique Aguilar Cerrato.

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El hecho se dio exactamente en la terminal de buses de La Esperanza. La señora sufrió amputación traumática de ambos miembros inferiores, es decir, sus piernas.

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“La señora, la señora, ayuden a la señora”, gritaban las personas que estaban en el lugar.

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La víctima quedó bajo el busito gris y sufrió graves lesiones. En el video se observa que la sacaron y tenía sus manos sobre el pecho.

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La señora vestía una falda morada, una camisa blanca y un suéter negro. Aunque fue trasladada con vida a un hospital, falleció.

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Según se informó, la señora llegaba todos los días a ganarse el pan de cada día, pero se desconoce si el negocio de los churros era precisamente de ella.

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“Justicia para mi abuela, los conductores irresponsables”, posteó la nieta de la víctima.

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