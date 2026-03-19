Perdió sus piernas: así fue el fatal accidente en Intibucá donde murió señora de 71 años

Un accidente de tránsito se registró en una terminal de buses en La Esperanza, Intibucá. Aquí imágenes de la tragedia.
En cámaras de seguridad quedó grabado el momento en el que un bus anaranjado impacta contra un busito color gris.
Producto del impacto, el busito gris traspasó una pared y las personas empezaron a correr. Preliminarmente, una señora resultó gravemente herida, pero al ingresar al hospital falleció. Aquí los detalles.
La víctima fue identificada como Rosalinda Díaz, de 71 años de edad, y fue trasladada de emergencia al Hospital Enrique Aguilar Cerrato.
El hecho se dio exactamente en la terminal de buses de La Esperanza. La señora sufrió amputación traumática de ambos miembros inferiores, es decir, sus piernas.
“La señora, la señora, ayuden a la señora”, gritaban las personas que estaban en el lugar.
La víctima quedó bajo el busito gris y sufrió graves lesiones. En el video se observa que la sacaron y tenía sus manos sobre el pecho.
La señora vestía una falda morada, una camisa blanca y un suéter negro. Aunque fue trasladada con vida a un hospital, falleció.
Según se informó, la señora llegaba todos los días a ganarse el pan de cada día, pero se desconoce si el negocio de los churros era precisamente de ella.
“Justicia para mi abuela, los conductores irresponsables”, posteó la nieta de la víctima.