Llorando y angustiado: así llegó a la audiencia Franklin, acusado de matar al abogado Altamirano

Una lágrima corría por la mejilla de Franklin Ramírez Majano, supuesto asesino del abogado René Altamirano Interiano, al momento en que ingresó a los juzgados a su audiencia de declaración de imputado el pasado 18 de marzo.
Ramírez ingresó fuertemente custodiado y además llorando; casi siempre mantuvo su mirada hacia el suelo.
El joven guardó absoluto silencio ante las interrogantes de los medios de comunicación, quienes insistentemente le cuestionaban si él era el asesino del abogado René Altamirano.
Ramírez fue detenido el pasado 17 de marzo en la colonia Brisas del Salto, en El Progreso, Yoro. Las autoridades policiales le decomisaron dos motocicletas y ropa que habría sido utilizada durante el crimen.
Las investigaciones indican que habrían pagado 50,000 lempiras para asesinar al profesional del derecho y que durante un mes le dieron seguimiento.
Una de las pruebas más fuertes contra Franklin es un video donde se le ve estacionarse con su motocicleta frente al despacho de Altamirano, mientras otro individuo quedó en una pulpería.
Ramírez llegó a la audiencia esposado, vistiendo una camisa gris, la misma con la que fue capturado.
Además, traía puesta una calzoneta blanca, unos tenis y calcetines negros. Por un momento se detuvo y volvió a ver las cámaras.
El joven tenía los ojos hinchados y durante el trayecto se le vio llorando y haciendo el esfuerzo por limpiarse las lágrimas.
Las investigaciones en el caso del abogado asesinado el pasado 6 de febrero de 2026 indican que supuestamente se le habría pagado una fuerte suma de dinero por hacer un trabajo que él no realizó, hipótesis que sigue bajo investigación.