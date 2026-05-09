Por abusar sexualmente de su expareja, capturan a un hombre en la Flor del Campo

Tegucigalpa, Honduras.- Por haber abusado sexualmente de su expareja -según consta en la orden de captura- un hombre fue arrestado por efectivos de la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS) de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
La captura se efectuó en sector conocido como La Cantera, en la colonia Flor del Campo, de Comayagüela, luego de que hace diez días, un juzgado emitiera la orden de aprehensión contra este ciudadano.
El sospechoso responde al nombre de Cristian Rafael Martínez Fúnez, de 38 años de edad, residente en la misma colonia Flor del Campo, dónde se habría consumado el delito por el que se le acusa.
Sobre Cristhian Martínez se giró la orden de detención el 29 de abril de 2026 por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, por suponerlo responsable del delito de violación en perjuicio de su expareja sentimental.
Desde hace dos años
Según el expediente investigativo, los hechos ocurrieron en abril de 2023, luego de dos años de separados como pareja. El ahora detenido habría interceptado a la víctima, mientras ella se dirigía a su lugar de trabajo, trasladándola posteriormente hasta una vivienda, donde presuntamente, bajo amenazas a muerte, abuso sexualmente de ella.
Tras su arresto, al sospechoso, de oficio albañil, se le informaron sus derechos conforme a ley y ya fue remitido al órgano jurisdiccional competente que lo solicitó, para continuar con el debido proceso legal.
El delito de violación es uno de los dolos más cometidos en el país, en especial, contra menores de edad, según registros de la Policía Nacional (PN).