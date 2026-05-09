Por abusar sexualmente de su expareja, capturan a un hombre en la Flor del Campo

Tegucigalpa, Honduras.- Por haber abusado sexualmente de su expareja -según consta en la orden de captura- un hombre fue arrestado por efectivos de la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS) de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

La captura se efectuó en sector conocido como La Cantera, en la colonia Flor del Campo, de Comayagüela, luego de que hace diez días, un juzgado emitiera la orden de aprehensión contra este ciudadano.

El sospechoso responde al nombre de Cristian Rafael Martínez Fúnez, de 38 años de edad, residente en la misma colonia Flor del Campo, dónde se habría consumado el delito por el que se le acusa.