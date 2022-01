Walter Peña: 'Quieren decir que fue accidente, pero no hay pruebas'

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Han pasado más de 15 días de la desaparición de Angie Samantha Peña, de 22 años de edad, y la búsqueda fue suspendida por las autoridades de socorro el pasado viernes.



Los familiares se encuentran angustiados y denuncian poca investigación que ayude a esclarecer el caso. “Quieren decir que fue un accidente, pero no hay pruebas”, dijo a EL HERALDO Walter Peña, padre de Angie Peña, quien desapareció desde el 1 de enero en la playa West Bay de Roatán cuando realizaba actividades de recreación a bordo de una moto acuática.



Walter Peña denunció que a pesar de sus esfuerzos para exigir por todos los medios y ante todos los entes ayuda para ubicarla, las autoridades “se quieren desligar del caso y tipificarlo como un accidente”.

Detalló que durante una reunión, las autoridades de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) le comunicaron que no hay delitos qué investigar, por lo que la teoría más fuerte para ellos es que la licenciada en negocios sufrió un accidente en altamar, pese a que las exhaustivas búsquedas por aire y agua no arrojaron rastro de ella en ninguna parte.



“Quieren decir que el caso es un accidente, entonces yo les pregunto a ellos que cuál es el argumento, que cuál es la prueba fehaciente de que tuvo un accidente en el mar, entonces ellos dicen que no pueden hacer una investigación porque no hay un delito de que sea trata, rapto o secuestro, entonces yo les dije que daba pena lo que ellos estaban diciendo, porque se trata de encontrar a un ser humano”.

