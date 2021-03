"No sé qué pasó, de repente explotó": dueño de motocicleta incendiada en SPS

CORTÉS, HONDURAS.- De milagro se salvó esta mañana un hondureño que se transportaba en una motocicleta que explotó y se incendió de manera imprevista.

El hecho ocurrió en el bulevar del Norte, en la 105 brigada, al lado de una plaza en San Pedro Sula, Cortés, al norte de Honduras.

"No se sabe qué pasó, de repente explotó en pleno bulevar", relató el dueño del automotor que se desempeña como supervisor de seguridad.

Asimismo, describió que al sentir la explosión su única reacción fue saltar de la motocicleta para evitar lesiones graves.

"Yo salí volando. Me tiré y la llama de fuego detrás de mí, si no me tiro me explota", aseguró. Además contó que agradeció a Dios por salir ileso del accidente.

Los daños materiales también se extendieron al conductor de otro vehículo tipo turismo que impactó contra la moto en plena vía, provocando que su bómper delantero tomara fuego rápidamente.

Al lugar de los hechos se desplazó una unidad del Cuerpo de Bomberos que sofocó las llamas para evitar su propagación.

