Retiran los cadáveres de dos hombres asesinados en Intibucá

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Este sábado fueron retirados de la Morgue del Ministerio Público los cadáveres de dos personas que fueron asesinadas en Intibucá, en medio de un ataque violento perpetrado por personas desconocidas.

Las víctimas respondían al nombre de José Liliano Sánchez y José Adilson Gómez, quienes fueron ultimados al interior de una finca.

Los parientes de las víctimas en medio del dolor y el llanto, por las violentas muertes de sus familiares, acudieron a la morgue para retirar sus respectivos cadáveres para llevarlos a Intibucá y darles cristiana sepultura.

La madre de una de las víctimas, María Adriana Gómez Aguilar, habló con EL HERALDO acerca del lamentable hecho en el que perdió la vida su primogénito.

“El caso de mi hijo fue en Los Naranjos. Yo no sé nada de él porque hacía cuatro años que se fue de la casa, yo no tenía ninguna información de él, entonces las autoridades me notificaron a mí y me mandaron una información de que lo fuera a recoger porque si no lo iban a quemar”, comenzó relatando.

María Gómez contó que pidió el apoyo de los demás pobladores para venir a traer a Tegucigalpa los restos mortales de su hijo para poder darle cristiana sepultura en su natal San Juan, Intibucá.

Por su parte, el padre de José Liliano Sánchez, José de la Cruz Machado, contó que su hijo fue víctima de una especie de emboscada cuando se dirigía hacia su finca en un sector de la carretera a San Juan, por lo que pidió a las autoridades policiales que dieran con el paradero de los responsables del hecho.

