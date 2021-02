Matan a taxista en el barrio La Hoya de la capital

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Un taxista fue acribillado a disparos la mañana de este jueves frente a la antigua Penitenciaría Nacional, ubicada en el barrio La Hoya de la capital de Honduras.



Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima, solo se confirmó que conducía la unidad de transporte con registro 2363 de la ruta Kennedy-Centro.

Informes policiales indican que supuestos sicarios en motocicleta lo emboscaron cuando el ruletero transitaba cerca de la antigua Penitenciaría Nacional. Ahí, sin mediar palabras, le dispararon en reiteradas ocasiones hasta dejarlo sin vida.



Hasta el momento se desconocen quiénes perpetraron el hecho violento y los motivos, pero no se descarta que se trate del cobro de "impuesto de guerra".

Conmoción

Compañeros del taxista lamentaron la violencia que impera en el país y que a diario cobra víctimas en el rubro del transporte. Los ruleteros una vez más exigieron a las autoridades soluciones y justicia para que la muerte de su colega no se sume a las estadísticas de impunidad.



Agentes de la Policía Nacional y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) llegaron a la escena del crimen para realizar las pesquisas de este caso.

