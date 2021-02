Padre de Keyla Martínez: Su muerte no quedará en la impunidad

INTIBUCÁ, HONDURAS.-"Tengan por seguro que su muerte no quedará en la impunidad", fue el contundente mensaje que lanzó Luis Martínez, padre de Keyla, durante el doloroso entierro que se realizó la mañana de este miércoles en la ciudad de La Esperanza, Intibucá.



"Estamos eternamente agradecidos y fue gracias a este apoyo que la verdad salió a la luz y esperamos que esa verdad no se va a quedar a medias, va a relucir completamente para que la justicia se haga cumplir", dijo don Luis mientras sostenía un teléfono celular en el que estaba por videollamada una de las parientes de Keyla.

"Quiero pedir muy ferviemente y de todo corazón a las autoridades honestas que todavía quedan dentro de las instituciones del Estado que son las responsables de velar por la seguridad del pueblo, por favor, devuélvanle la dignidad a estas instituciones, cumplan con el deber que la Constitución de la República les asigna", rogó el acongojado padre.



Además hizo una petición a las autoridades: "¡Por favor, no sigan matando al pueblo inocente, castiguen a los delicuentes pero no a las vidas que vinieron para hacer el bien, que vinieron para tratar de tener una Patria más digna!".

"Les pido, desde la cúpula de las autoridades del Estado y a todos sus niveles, por favor devuélvanle la dignidad al pueblo, no sigan matando al pueblo inocente. Les puedo asegurar que su muerte no quedará en la impunidad", sentenció don Luis, mientras el féretro de su hija bajaba dentro de la fosa.



A esta petición se sumaron la madre, hermanos, parientes y amigos que llegaron hasta el Cementerio Municipal de La Esperanza para darle el último adiós a Keyla.

