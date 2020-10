Reactivan búsqueda de Enoc Chinchilla en montañas de Atlántida

ATLÁNTIDA, HONDURAS.- Un equipo de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV), en conjunto con varias unidades especialidades de la Policía Nacional, efectuaron este miércoles varias operaciones coordinadas con el fin de dar con el paradero del niño Enoc Misael Reyes Chinchilla (12), a 10 meses de su misteriosa desparición.

Las labores de búsqueda se realizaron en zonas montañosas de la ciudad de Tela, Atlántida, lugar donde se perdió el rastro del pequeño el pasado 2 de diciembre de 2019.



El informe del Ministerio Público (MP) detalla que los equipos especializados llevan como propósito internarse por tres días en las zonas de difícil acceso para poder recabar pistas del caso que ha traspasado las fronteras.

Interminable angustia

Karina Chinchilla, madre del pequeño Enoc, ha alzado cada día la voz para exigir respuestas y despliegues de operativos que ubiquen a su hijo y a los responsables.

Su lucha ha sido tal, que cuando tuvo que volver a Badalona, España, -lugar donde residía junto a Enoc- con las manos vacías, comenzó a hacer gestiones para que las autoridades del país europeo le brindaran apoyo.

Recientemente se reunió con el alcalde de la ciudad, quien se comprometió a presentar su caso ante la Unión Europea para pedir acompañamiento en su búsqueda en Honduras.

Esperan resultados de osamenta

Karina también informó en los últimos días que las autoridades hondureñas se habían comunicado con ella para informarle sobre el hallazgo de una osamenta que podría corresponder a una persona menor de edad, pero que aún faltaban estudios que comprobaran la identidad.

Ante la dura noticia, la mujer se mantuvo optimista y dijo creer que no se trataba de Enoc, su único hijo. Sin embargo, mientras los huesos no se sometan a un proceso de ADN, las autoridades no descartan esa posibilidad.

El siguiente paso sería el viaje de Karina a Honduras para extraer muestras de sangre, acción que fue frenada por las restricciones que enfrentan varios países por la pandemia del covid-19. Por ahora se hacen gestiones de asistencia jurídica con las autoridades de España para efectuar la extracción de muestras de sangre en esa nación.

Lo que se sabe sobre la desaparición de Enoc

El pequeño Enoc Misael viajó a Honduras a finales del año pasado para poder compartir con su familia y conocer la tierra que lo vio nacer, ya que siendo muy pequeño tuvo que migrar junto a su madre en busca de un mejor futuro en España.



El niño se encontraba pasando sus vacaciones en Tela, cuando sujetos desconocidos entraron a la casa de su abuelo Rubilio Arturo Pérez Cubas, al que asesinaron de forma inmediata, posteriormente acabaron con las vidas de Cindy Xiomara Castro (21) y de Israel Humberto Ramos Moscoso (41) niñera y tío del menor respectivamente, desde ese momento, Enoc desapareció sin dejar rastro.



Tiempo después, las autoridades le dieron detención a un hombre identificado como Byron Humberto Meléndez de 29 años, a quien vincularon con el caso, pero que según los reportes no confesó nada sobre el paradero del menor.

