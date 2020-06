Crímenes atroces contra niños: los 10 casos más estremecedores en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La violencia y la criminalidad han cobrado miles de vidas en Honduras en los últimos años y muchas de esas víctimas apenas comenzaban a explorar la belleza del mundo. Eran niños cuyas risas y juegos fueron detenidos el día que personas sin escrúpulos se cruzaron en sus caminos.

Las familias de estos angelitos han sufrido de primera mano el dolor y la impotencia por la muerte y desaparición de sus pequeños y, en la mayoría de los casos, también la impunidad al no tener datos de los responsables de sus atroces crímenes.

Los niños siguen muriendo de formas escalofriantes y las investigaciones no parecen progresar, convirtiendo a Honduras en un país donde se ha perdido el respeto por la vida y la inocencia de los más pequeños.

Estos son algunos de los casos más estremecedores:

1. Secuestro de Carlos Daniel Espinal Marquina

Carlitos era la alegría de sus progenitores, sumaba apenas dos años de vida, comenzaba descubrir el mundo y a identificar los rostros de sus padres cuando personas desalmadas lo secuestraron y le arrebataron la vida porque su familia no pudo pagar el millón y medio de lempiras de rescate que solicitaban.



El cuerpo del menor fue encontrado en estado de descomposición el 7 de noviembre de 2008, en un potrero cercano a la casa de sus padres en el municipio de Gualaco, Olancho.



Tras el dictamen forense se concluyó que el menor tenía cinco días de haber sido asesinado, por lo que se informó que los criminales le quitaron la vida el mismo día que lo secuestraron, pero sus angustiados padres habían recibido cartas de extorsión durante tres días, por lo que los malhechores habían seguido cobrando el dinero como si aún estuviese vivo.

VEA: Muerto y con signos de abuso sexual hallan a niño de 4 años en Roatán

2. Horrendo crimen de Frelin Humberto Márquez Hernández



Frelin Humberto Márquez Hernández era un niño de apenas tres años, quien murió de una horripilante forma al ser secuestrado y posteriormente desmembrado el 25 de agosto de 2013 en el municipio de Morazán, Yoro, en la zona norte de Honduras.



Los asesinos que le quitaron la vida al pequeño niño, no se conformaron con perpetrar el abominable acto, sino que llevaron los restos de su cuerpecito frente a la puerta del hogar donde vivía junto a sus padres.

3. El caso de Ana Lucía Rodríguez Jiménez



El caso de la pequeña Ana conmocionó al país entero. Los hondureños no podían creer que dos hombres fuesen capaces de tal bestialidad y que una pequeña niña no estuviera segura ni en su propio vecindario en la colonia Víctor F. Ardón de la capital.



Ana lucía salió a pasear a su perrito la fatídica tarde del 4 de enero de 2015. No tenía permiso para alejarse mucho de la casa, su rutina era pasear al animalito por la calle del bloque en el que estaba su casa y luego regresar, por lo que sus padres accedieron.



Sin embargo, al salir a la puerta, los padres hallaron al perrito con la correa puesta y la niña ya no estaba. Asustados comenzaron a preguntar a los vecinos si la habían visto y uno de ellos les dijo que había observado cómo dos hombres se la habían llevado; acto seguido, entró a su casa y cerró la puerta.



El padre de Ana sospechó de él y junto a sus otros familiares rompieron la puerta de su vecino encontrando a la niña en el suelo, con golpes en su cara y signos de abuso sexual. La pequeña fue llevada a un hospital pero falleció. Los dos hombres implicados fueron detenidos.

VEA TAMBIÉN: Exigen justicia para Ana Lucía en juzgados de Tegicigalpa



4. Rapto de Ivis Alejandra Ramos Morazán



Una niña de 10 años identificada como Ivis Alejandra Ramos García, de 10 años de edad, solo quería aprender, terminar su primaria y continuar en el colegio hasta convertirse en una profesional, por eso caminaba 40 minutos todos los días para ir y volver de la escuela, pero sus sueños fueron truncados por un degenerado hombre que la interceptó cuando regresaba de clases.



El 5 de agosto de 2015 el cuerpo de la pequeña Ivis fue encontrado por sus familiares en una aldea del municipio de Reitoca, departamento de Francisco Morazán. Había sido asesinada y ultrajada sexualmente.



5. Macabro asesinato de Jefferson Ventura Paz



La muerte del pequeño Jefferson Ventura Paz (8) enardeció a los pobladores de San Antonio, Cortés. 24 horas después de su misteriosa desaparición, el cadáver fue hallado a la orilla de una quebrada del sector.



Las investigaciones en el caso apuntaron a un único responsable: su primo Reinaldo Madrid Paz, quien bajo engaños sustrajo al menor de su casa con el supuesto de que irían a destazar una vaca, ante lo que el niño en su curiosidad accedió a acompañarlo.

El hombre fue capturado por las autoridades y procesado por el delito. El lamentable hecho ocurrió el lunes 22 de agosto de 2016.



6. Repudiable crimen de Lenary Michelle Rodríguez



Otro suceso repudiable ocurrió el 30 de agosto de 2019 en el municipio de San Lorenzo, departamento de Valle, al sur de Honduras.



La pequeña Lenary Michelle Rodríguez de siete años de edad fue llevada bajo engaños por un desconocido hacia un potrero cercano a su casa, ahí el desalmado hombre abusó sexualmente de ella y la asesinó a golpes.



Fue en horas de la noche cuando sus familiares lograron encontrarla ya sin vida. La policía, en ese momento, informó sobre la detención de un sospechoso y no volvió a dar más detalles sobre el caso.



7. Aberrante muerte de Kelvin Alejandro López



El pequeño Kelvin Alejandro López tenía cinco añitos cuando fue encontrado por sus familiares en la parte trasera de su vivienda, había sido golpeado, tenía signos de estrangulamiento y de abuso sexual. El aberrante crimen ocurrió en el municipio de San Lorenzo, departamento de Valle, zona sur de Honduras.



Fue el pasado 9 de diciembre de 2019 en horas de la mañana, cuando sus familiares lo llevaron a un centro asistencial aún con signos vitales luego de que un degenerado hombre lo dejara en esas condiciones; lamentablemente el pequeño Kelvin no resistió y falleció a causa del aberrante acto.

LE PUEDE INTERESAR: Dolor lágrimas y conmoción en velorio de niño estrangulado en San Lorenzo



8. Desaparición de Enoc Misael Pérez Chinchilla



El caso de Enoc Misael Pérez Chinchilla evidenció frente al mundo la inoperancia de la "justicia" hondureña, ya que tras seis meses de haber sido secuestrado, sus familiares no han tenido respuesta alguna sobre su paradero.



El pequeño Enoc (12) residía en España junto a su madre, Karina Chinchilla, quien es originaria de Tela, en el departamento de Atlántida, lugar donde también residía su familia. Tras años esperando conocer su tierra natal la joven madre decidió enviar al niño a Honduras para que además compartiera con sus seres queridos.



Sin embargo, tras llegar al país, específicamente el 2 de diciembre de 2019, el niño vivió en carne propia la violencia al ser secuestrado junto a otras cuatro personas: su abuelo, su tío, una niñera y una vecina. Todos fueron encontrados sin vida, menos Enoc, por lo que pobladores y familiares emprendieron una imparable búsqueda, sin tener éxito.

Su angustiada madre aún vive un calvario en su intento por encontrarlo.

VEA: Madre de menor raptado en Tela: "liberénlo, el no tiene la culpa"



9. Andy Jesús Bonilla Escobar



El cuerpo del menor Andy Bonilla (9) fue hallado sin vida el pasado lunes 18 de mayo del presente año, dentro de un potrero en la colonia El Paraíso II del sector Rivera Hernández de San Pedro Sula, zona norte de Honduras.



El macabro hallazgo consternó a los pobladores, quienes encontraron el cadáver decapitado y semienterrado sus familiares informaron que un niño de la zona habría alertado sobre el lugar donde podrían encontrar los restos del menor.



Fue ese mismo día en horas de la noche cuando la Policía informó sobre el arresto de un hombre sospechoso de cometer el crimen, a quien identificaron como Erick David Cáceres García (19).

10. Dilan Snider Munguía González



El niño Dilan es el caso más reciente de crueldad contra los menores de edad en Honduras.

Tras permanecer desaparecido varias horas, sus familiares y vecinos desplegaron intensas búsquedas hallando al pequeño Dilan ultrajado sexualmente y sin vida en el sector Milton Bight, en Roatán, Islas de la Bahía.



El dantesco hecho sucedió el pasado 18 de junio del presente año y ha consternado a los isleños y al resto de la sociedad hondureña que exigen justicia para el pequeño de apenas 4 años de edad.

ADEMÁS: 15 datos de lo que se sabe sobre el atroz crimen contra un niño en Roatán