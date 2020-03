De varios machetazos matan a hombre en departamento de Lempira

LEMPIRA, HONDURAS.- Un hombre de 27 años de edad fue asesinado en las últimas horas en el patio de su casa de habitación, ubicada en el municipio de Cololaca, Lempira.



La víctima respondía al nombre de Orlando Guardado Melgar, de quien familiares no sabían nada desde hace más 48 horas.

Al no tener comunicación con él, la familia se apersonó a su vivienda y en el patio hallaron el cadáver.



Según se informó, la víctima presentaba varias heridas de arma blanca, tipo machete, en todo su cuerpo. El joven solo vestía un pantalón jeans azul.



Tras el hallazgo, los parientes de Guardado Melgar llamaron a las autoridades para realizar el levantamiento del cadáver y las investigaciones del caso.



No obstante, hasta a eso de las 4:00 de la tarde el cuerpo de la víctima no había sido levantado, debido a la lejanía del lugar donde le quitaron la vida.

