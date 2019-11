Hallan muerto a hombre en una cuneta en la colonia Central de SPS  

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.-El cádaver de un hombre fue hallado en una cuneta en una zona de la colonia Central, en el sector de la Rivera Hernández, en San Pedro Sula, zona norte de Honduras.



El fallecido no ha sido identificado debido a que fue hallado boca abajo dentro de la cuneta que estaba llena de agua y basura.



El cádaver estaba descalzo, sin camisa y solo viste un pantalón color negro, el cuerpo fue dejado en el lugar cubierto con maleza.



Los vecinos aseguran no haber visto ni escuchado nada en horas de la noche. Mientras que los elementos policiales dijeron que a los pobladores de ese sector no les gusta colaborar por miedo.



Se desconocen detalles del crimen ni quiénes lo habrían realizado. Miembros de la Policía Nacional resguardaron la zona a la espera de Medicina Forense.

