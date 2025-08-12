Identifican y entregan cuerpos de jóvenes asesinados en Siguatepeque

Tegucigalpa, Honduras.-Cómo William Jahir Díaz Jiménez, de 14 años, y Olman Adalberto Lara Castellanos, de 15, fueron identificados los jóvenes que perdieron la vida de manera violenta en una cuartería ubicada en el barrio Santa Marta de Siguatepeque, Comayagua, en la zona central de Honduras.

El doble crimen se registró en horas del medio día del lunes 11 de agosto, donde capturaron a tres supuestos responsables de haberles quitado la vida.

Uno de los cuerpos estaba envuelto en una sabana y otro en un costal; ambos debajo de una cama.