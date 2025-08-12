  1. Inicio
Identifican y entregan cuerpos de jóvenes asesinados en Siguatepeque

El doble crimen se registró el mediodía del lunes; tres supuestos responsables fueron capturados en la cuartería

  • 12 de agosto de 2025 a las 11:18
Los familiares llegaron a reclamar los cuerpos de los jóvenes asesinados.

 Foto: David Romero | El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.-Cómo William Jahir Díaz Jiménez, de 14 años, y Olman Adalberto Lara Castellanos, de 15, fueron identificados los jóvenes que perdieron la vida de manera violenta en una cuartería ubicada en el barrio Santa Marta de Siguatepeque, Comayagua, en la zona central de Honduras.

El doble crimen se registró en horas del medio día del lunes 11 de agosto, donde capturaron a tres supuestos responsables de haberles quitado la vida.

Uno de los cuerpos estaba envuelto en una sabana y otro en un costal; ambos debajo de una cama.

Ropa tirada y sangre: así era la cuartería donde hallaron dos cuerpos encostalados bajo una cama

Los vecinos del sector alertaron a las autoridades policiales después de que los hechores raptaron a las víctimas y los metieron a uno de los cuartos donde les quitaron la vida.

En el lugar, los equipos policiales capturaron a tres supuestos hechores del doble crimen.

Los cadáveres fueron ingresados en calidad de desconocidos a la morgue de Medicina Forense de Tegucigalpa a eso de las 11:00 de la noche, donde se les practicó la autopsia y fueron identificados a través de huellas dactilares y odontograma.

Con dos cuerpos encostalados bajo la cama, caen tres jóvenes en cuartería de Siguatepeque

Posteriormente, fueron entregados a los familiares para trasladarlos al barrio Santa Marta, de donde eran originarios y residían.

Los parientes dijeron que desconocen las causas por las que les quitaron la vida.

Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

Ver más
