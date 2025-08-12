  1. Inicio
Ropa tirada y sangre: así era la cuartería donde hallaron dos cuerpos encostalados bajo una cama

Una llamada a la Policía Nacional por un escándalo llevó a descubrir dos cuerpos encostalados debajo de una cama en una cuartería de Siguatepeque

  • 12 de agosto de 2025 a las 08:36
Una habitación completamente deteriorada, con objetos tirados en el suelo y camas desordenadas, fue la primera impresión que tuvieron los agentes al llegar al lugar.

La Policía había sido alertada de que, en uno de los cuartos, estaban golpeando a una persona. Cuando los agentes llegaron y revisaron el sitio, encontraron un completo desastre.

En la vivienda había tres personas: dos hombres mayores de edad, con tatuajes, y una jovencita menor de edad.

Al inspeccionar el lugar, los policías hallaron, debajo de una cama, dos personas sin vida encostaladas. El suelo tenía manchas de sangre.

Una de las víctimas estaba encostalada y la otra envuelta en sábanas. Las tres personas fueron capturadas.

En la habitación había dos camas, ropa tirada en el piso y restos de comida. Se desconoce quién es el propietario de la cuartería.

Las autoridades aún no han identificado a las víctimas. Fueron entregadas a Medicina Forense.

La Policía Nacional acudió a la denuncia ciudadana de que estaban agrediendo a una persona y, al llegar a la cuartería, descubrieron los cuerpos encostalados debajo de una cama y cerca de un charco de sangre.

El dantesco hallazgo ocurrió en una cuartería del barrio Santa Marta de Siguatepeque, Comayagua, sorprendiendo a los vecinos del lugar.

Los criminales habían intentado ocultar los cuerpos. Para ello, tras encostalarlos, los colocaron bajo la estructura de la cama, a la que le habían quitado la tela protectora, y encima pusieron un colchón.

