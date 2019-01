Hermano asesinado de magistrado fue citado al lugar del crimen

Redacción

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Afuera de su vehículo fue hallado ultimado a balazos el hermano de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en la aldea El Progreso del municipio de San José de Colinas, Santa Bárbara.

Se trata de Jorge Salvador Serrano Villanueva (50), hermano del magistrado de la CSJ, Jorge Abilio Serrano Villanueva.

El cadáver fue encontrado a unos tres metros del automotor tipo pick-up gris placas HAH 8668.

Según versión de algunos vecinos, en horas de la tarde del lunes escucharon varios disparos en dirección del desvío de la aldea El Progreso. Vieron que una camioneta a blanca salió a alta velocidad.

Lea: En emboscada matan a padre de dos menores en el valle de Jamastrán

El vocero de la Policía, Marlon Miranda, dijo que las averiguaciones indican que a Serrano lo citaron al lugar donde lo mataron.

Indicó que ya tienen identificados a los homicidas de Serrano y que su muerte estaría relacionada con sus actividades comerciales.

El magistrado de la Corte, Jorge Abilio Serrano, mientras velaban el cuerpo de su hermano en su casa en Potrerillos, Cortés, manifestó que Jorge Salvador no tenía problemas ni enemigos porque era un hombre tranquilo. “No sabemos lo que pasó, no sabemos si fue robo o secuestro, no sabemos, no tenemos idea”, dijo.