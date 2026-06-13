Denis Castro Bobadilla: “Por un caso me fui en el avión presidencial porque pensé que darían café”

<b>Tegucigalpa, Honduras.- </b>Entrar a la residencia de Denis Castro Bobadilla en Tegucigalpa es lo más cercano a cruzar el umbral de un relato de Borges. En cada rincón de la casa conviven fusiles antiguos, obras de arte seleccionadas y una marea de más de 12,000 libros que el anfitrión devoró sin tregua entre el amanecer y la noche. Hay tanta historia concentrada en esas paredes que la vista no alcanza a procesar la inmensidad de los detalles.Aunque nació en San Pedro Sula (1955), Castro Bobadilla se considera un capitalino absoluto. Su hoja de vida impone respeto universal: es el primer médico forense graduado en Centroamérica, director de la morgue judicial por más de 40 años, jurista penalista, exvicepresidente del Congreso Nacional y un académico global que ha dictado cátedra desde México hasta Argentina.Desciende de una estirpe con arraigo —es nieto de Irene Castro, el primer alcalde de Colinas, e hijo de la línea del general Abelardo H. Bobadilla—, pero el linaje y su holgado estatus económico no han influido en si esencia.Quienes lo conocen de cerca saben que el<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/videos/pais/humor-historias-y-confesiones-asi-es-denis-castro-bobadilla-fuera-del-rigor-forense-GK31080420" target="_blank"> doctor Castro Bobadilla</a> es, ante todo, un hombre campechano, directo y dueño de un humor ágil y genuino que desarma cualquier solemnidad. Mientras su esposa e hijas avanzan en sus caminos profesionales en Estados Unidos, él habita este santuario de reliquias y saberes.Con la franqueza que lo caracteriza y despojado de cualquier pose protocolaria, el perito y el maestro abrió las puertas de su universo más íntimo a EL HERALDO.<b>Usted está cursando su sexta licenciatura. Muchos a su edad buscan el descanso, ¿por qué seguir estudiando?</b><br />Bueno, ese era un secreto (sonríe). Siempre he creído que la única manera de saber realmente las cosas es preparándose. El verdadero poder de un ser humano no es el dinero; usted puede tener toda la plata que quiera, pero sin conocimiento solo es un burro cargado de plata. Tampoco lo son las armas, que te dan un círculo de poder muy reducido. El verdadero poder es el conocimiento: es permanente, inalienable y nadie se lo puede quitar. Además, al entrar a la edad de la jubilación, uno se da cuenta de que la mejor medicina neurológica para mantener el funcionamiento cerebral es aprender. Leer, estudiar y escuchar es el mejor medicamento para la salud mental.<b>Retrocedamos en el tiempo. ¿Qué materias escolares marcaron esa etapa de su niñez? </b><br />Me gustaba mucho la geografía, la matemática, la matemática pura, no la simple aritmética, y una materia que se llamaba Desenvolvimiento. Todavía conservo mis boletines de calificaciones. Esa materia trataba sobre la historia de la humanidad, su desarrollo y las tecnologías modernas de la época. Gracias a eso, a los 9 años y estando en tercer o cuarto grado, yo ya sabía cómo se construían los aviones. Ahí aprendí que no se usaba aluminio clásico, sino duraluminio. Si usted motiva a un niño, despierta en él la pasión, el interés y el aprendizaje. Yo tuve la bendición del Señor de tener esa oportunidad.<b>¿Cómo fue despertado ese interés por el conocimiento? </b><br />Fui un hijo muy querido y tuve padres sumamente amorosos. Recuerdo que a los cuatro años tuve mi primer triciclo y a los cinco mi primer carro, de esos de pedal con los que uno movía los piecitos; todavía tengo las fotos. Me entretenía mucho con un juguete de bloques para armar que venía por escalas y niveles de dificultad. También hacía castillos y jugaba a los indios y vaqueros. En Honduras solo había un canal de televisión, el Canal 5, que transmitía de 5 de la tarde a 10 de la noche. Ahí veíamos a Rin Tin Tin y al Llanero Solitario. Yo era, y sigo siendo, fan de Super Ratón y de Bugs Bunny. Tengo más de 70 años, pero gracias al Señor todavía puedo gozar y sonreír con los recuerdos de mi infancia.<b>Me imagino que con esos programas era muy imaginativo e inquieto,¿Cómo era crecer en esos tiempos? </b><br />Eran tiempos de muy buenas vivencias y anécdotas. Cuando vivíamos ahí en el barrio La Madariaga había una bajadita de grama. En cuanto caía una tormenta, nos deslizábamos en cartones por ahí; usted nunca se ha deslizado en cartones, ¿verdad? (sonríe). Y robábamos mangos también. Nos íbamos a meter a las casas y propiedades ajenas que tenían árboles de mango para bajarlos, pelarlos y comérnoslos ahí mismo. Yo compartía todo eso con gente que hoy tiene grandes cargos. Por ejemplo, Mario Chinchilla, que fue fiscal del medio ambiente y es un hombre muy honorable al que recuerdo con mucho cariño. O el exprocurador general de la República, Rigoberto Aspra; que no me venga a decir a mí que él no bajaba mangos ahí en Loarque, porque yo lo conozco desde que era un cipote.<b>¿Qué otros paseos o pasatiempos compartían los jóvenes de esa época? </b><br />Que me diga a mí Dagoberto Aspra o Mario Flores Ponce que no se bañaron en la poza de La Campana, ahí en Loarque; ese era el paseo que había antes y nos bañábamos todos. Mi papá nos hacía muy felices. Íbamos todos los del sector de Loarque al río porque era un buen río. Yo tomé agua directamente de ese río. Cuando mi papá vivía en La Alameda, yo tomaba agua del río ahí por la Toyota. Me encantaba; era agua pura y cristalina y mírame, aquí estoy entero. Andá a tomar agua de ahí ahorita, a ver si vives mañana.<b>¿En qué momento decide que su camino es la medicina? </b><br />Siendo muy chiquito me llevaron a un examen médico. El doctor que me estaba examinando me preguntó qué quería ser de grande y le respondí: "Lo que usted está haciendo, yo quiero ser médico". Y así fue. En mi época, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras daba un curso de casi 10 años para medicina, donde solo podíamos ingresar quienes éramos bachilleres; no entraban peritos ni maestros como ahora. Además, había que pasar un estricto examen de admisión, no de aptitud. Ahí empezó mi carrera.<b>Tras graduarse en Honduras, decide especializarse en Costa Rica en una época muy distinta a la actual.</b><br />Sí, trabajé un par de años y luego me inscribí en la Universidad de Costa Rica, una de las instituciones de posgrado más prestigiosas de América. En ese tiempo no había internet. Para hacer una llamada a Miami o Nueva York había que ir a la oficina de AT&amp;T en el Centro, frente al Parque Central, y la gente tenía que gritar para que le escucharan. Yo mandé mis papeles y esperé al cartero. Así me llegó la carta física de aceptación. Agarré mis maletas y me fui. Fue una linda época en un gran país, muy cercano al nuestro en distancia, pero muy distante en desarrollo. Me duele decirlo, porque Honduras es un país riquísimo, pero enormemente saqueado; no ha producido suficientes buenos ciudadanos que amen a la nación.