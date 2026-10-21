Editorial canadiense rompe con escritor por uso de IA en su novela

Boréal señaló en un comunicado distribuido a medios canadienses que "nuevos elementos, confirmados en los últimos días" indican que la IA fue utilizada durante la elaboración del libro, pese a que Orélien había asegurado "en varias ocasiones" a la editorial que nunca la había empleado para crear la novela.

Toronto, Canadá.- La editorial canadiense Les Éditions du Boréal reconoció este miércoles que el escritor haitiano-canadiense Thélyson Orélien utilizó inteligencia artificial (IA) en la novela C’était ça ou Mourir y anunció la ruptura de su relación profesional con el autor.

La editorial explicó que, ante las acusaciones que rodean al escritor desde septiembre, reunió todas las versiones de trabajo de la obra y encargó un análisis externo en profundidad cuyos resultados, recibidos esta semana, detectaron "rastros de marcadores de IA en los metadatos de algunos documentos".

Boréal reconoció que desconoce hasta qué punto se utilizó la tecnología y que probablemente nunca podrá establecerlo de forma definitiva, pero afirmó que el elemento determinante para su decisión es la ruptura de la confianza entre autor y editor.

"Estuvimos confiando en Thélyson Orélien, que nos aseguraba que nunca había recurrido a ella. Esa afirmación ha quedado hoy desmentida", declaró la compañía, que añadió que en esas circunstancias no puede continuar la relación profesional.

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La editorial tampoco reimprimirá C’était ça ou Mourir ("Era esto o morir") ni publicará futuras obras del escritor.

La decisión supone un giro radical respecto a la posición mantenida por Boréal hasta hace pocos días, cuando había optado por mantener la novela a la venta al considerar que no existían pruebas irrefutables del empleo de IA, aunque reconocía que las revelaciones sobre antiguos casos de plagio arrojaban dudas sobre la trayectoria de Orélien.

La polémica comenzó en septiembre después de que una cuenta anónima en X señalara que numerosos pasajes de la novela habían sido supuestamente generados mediante inteligencia artificial.

C’était ça ou Mourir, que había logrado un notable éxito comercial en Francia y Canadá, figuraba entre las 16 obras de la primera selección del prestigioso premio Goncourt hasta que el 25 de septiembre la Academia Goncourt la retiró al considerar que "con toda probabilidad" era "en gran medida el producto de una inteligencia artificial".

El pasado 13 de octubre, Orélien respondió públicamente a las acusaciones con una extensa declaración difundida por Boréal en la que calificó de "calumnia y herejía" afirmar que su novela había sido escrita por IA y sostuvo que ninguna frase, ni la estructura ni el sentido de la obra habían sido creados por una máquina.

El escritor sí admitió entonces antiguos episodios de plagio, que atribuyó a su juventud e inexperiencia, y pidió disculpas "sin reservas".

Sin embargo, la controversia se agravó esta semana después de que el periódico canadiense Le Devoir revelase un caso mucho más reciente: un artículo publicado en 2023 en ErraMagazine, una plataforma creada por Orélien, presentaba similitudes sustanciales con un reportaje que el diario había realizado días antes en Tapachula (México), incluidas fuentes, estadísticas, estructura narrativa e incluso detalles observados sobre el terreno.

Ese hallazgo cuestionó la explicación del escritor de que sus plagios se limitaban a "errores de juventud". Le Devoir señaló además que el coautor del texto de ErraMagazine, el mexicano Alejandro Soto Torres, "no tiene otra publicación identificable" según su investigación.

El periódico añadió que la fotografía de Soto Torres en ErraMagazine sugiere que ha sido generada o retocada "por una IA".

Orélien, nacido en Gonaïves (Haití) en 1988 y residente en Ottawa, había defendido que comenzó a escribir C’était ça ou Mourir en 2017 y que ya tenía un primer borrador de más de 300 páginas en 2019.