¿Peligra el sector editorial por la IA? Los desafíos para autores y editores

Tegucigalpa, Honduras.- Los ejemplos se acumulan: el crítico Alex Preston reconoció el uso de inteligencia artificial (IA) para una reseña de un libro en The New York Times —el periódico cesó su colaboración con el periodista—; el presentador Matt Goodwin fue acusado de emplear ChatGPT para la investigación y redacción de su libro Suicide of a Nation —él niega las acusaciones— y, de acuerdo con un análisis de Pangram, empresa desarrolladora de detectores de IA, y una investigación del periódico neoyorquino, la novela Shy Girl de Mia Ballard fue creada empleando IA —la escritora afirmó que el error fue de su editor—.

Casos que no solo muestran el uso de la IA en el mundo editorial , sino que plantean si puede crear, si es legítimo su uso y hasta qué punto infringe derechos.

“La creación literaria es una composición artística y estética, que tiene por objetivo construir una narrativa a partir de la realidad. Asimismo, se concibe como el acto de comunicar pensamientos, sentimientos, hechos, emociones y circunstancias externas”. Así define el equipo de expertos en Artes y Humanidades de la Universidad Internacional de Valencia este concepto.

La creación implica voluntad y reflexión, inspirarse, producir y recrear, plantearse preguntas, tomar iniciativa. Acciones humanas que la IA es incapaz de realizar.

La herramienta “coge una amalgama de documentos, los comprime y los transforma en algo nuevo, [pero] no crea de la nada”, establece Jorge Corrales, director general del Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), en una conversación con EFE. Por ello, “no puede ser considerada como un ente creativo porque todas sus creaciones beben de otras fuentes”.

Manuel González, presidente de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), desarrolla a EFE las razones que invalidan la creatividad de la IA: “Es una gigantesca base de datos relacional que no tiene voluntad de crear, que carece de emociones y que tiene detrás una inteligencia humana”. Y añade: “Una máquina no va a encontrar nada que no se le haya programado previamente. No tiene capacidad de hallazgo, de experimentación, de improvisación, de iniciativa. Obedece órdenes”.

La IA sí es capaz de generar contenido, pero no original ni por iniciativa propia. Por ejemplo, “si le pides una novela erótica con un drama similar a ‘El amante de Lady Chatterley’ de D. H. Lawrence, del siglo XIX, es capaz de utilizar la historia y la estructura de esa novela con argumentos y expresiones del siglo XXI. La reproduciría y sería imposible de descifrar si copia la obra de Lawrence”, denuncia González.

La IA no puede crear, sin embargo, su uso está instaurado en el sector editorial más allá de las labores de escritura. Entonces, la cuestión es, ¿cuál es el límite?¿Cuál es el límite del uso de la IA en el sector editorial?

Al igual que el resto de sectores, el editorial también emplea la IA pero, tal y como defiende el presidente de FGEE, su uso es lícito si complementa y no sustituye los procesos de creación humana: “Como es una base de datos que ha ido acumulando conocimientos de libros, enciclopedias, revistas, artículos, testimonios... hace que sea una herramienta de información y documentación [porque] acelera procesos y facilita una mayor producción”, explica.

A lo que añade el uso en la traducción, especificando que los sistemas de traducción automática precisan revisiones humanas.

Al igual que hay usos permitidos de la IA, también los hay fraudulentos, como cuando la máquina sustituye la creación humana. “La atribución de una autoría personal a una obra elaborada completamente o en un porcentaje altísimo por un robot es un fraude”, establece González.

Aunque este no es el desafío principal para el sector porque, según González, “ningún editor va a aceptar que las máquinas sustituyan el trabajo creativo”. El desafío es “cómo se ha perdido la trazabilidad de la información, [porque] el uso no autorizado o no declarado de una fuente significa la vulneración de la autoría intelectual”.